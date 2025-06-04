Den valutakurs, der tilbydes af Kuveyt Turk til konvertering af Tyrkisk lira (TRY) til Japansk yen (JPY), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Japansk yen end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan Kuveyt Turks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.