SWIFT/BIC кодове в Антигуа и Барбуда
Намерете правилния SWIFT/BIC код за вашата банка. Търсете по име на банка и град или изберете от популярните банки в Антигуа и Барбуда.
Намерете SWIFT код
Изберете от тези популярни банки, за да започнете:
Трябва да намерите SWIFT кода на вашата банка в Антигуа и Барбуда?
Нуждаете се от SWIFT/BIC код, за да изпратите или получите международен банков превод в Антигуа и Барбуда? Използвайте нашата директория, за да намерите правилния SWIFT код за вашата банка и конкретен клон. Независимо дали превеждате пари на Антигуа и Барбуда, или изпращате средства в чужбина, правилният SWIFT код е от съществено значение за надеждните преводи.
Защо да изберете Xe, за да изпратите пари до Антигуа и Барбуда
По-добри цени
Сравнете ни с вашата банка и открийте спестяванията. Нашите лихвени проценти често са по-високи от тези на големите банки, което увеличава стойността на вашия превод.
По-ниски такси
Показваме ви всички такси предварително, преди да потвърдите превода си, за да знаете точно за какво плащате. Нашите по-ниски такси означават повече спестявания за вас.
По-бързи трансфери
Повечето трансфери се извършват в същия ден. Ние разбираме, че когато става въпрос за парите ви, времето е от значение.
Често задавани въпроси
Кодът SWIFT - известен още като BIC (Bank Identifier Code) - е международен стандарт за идентифициране на банки и финансови институции. Необходим ви е правилният SWIFT код в Антигуа и Барбуда, за да изпращате или получавате международни банкови преводи точно и сигурно.
Можете да намерите правилния SWIFT код за вашата банка в Антигуа и Барбуда, като потърсите на тази страница, използвайки името на банката, града или клона. Можете също така да проверите банковото си извлечение или да се свържете с местния си клон.
Някои банки в Антигуа и Барбуда използват единен SWIFT код за всички клонове, докато други имат специфични за всеки клон кодове. Най-добре е да потвърдите с банката си, за да избегнете забавяне или грешки при международния превод.
Използването на грешен SWIFT код за банка в Антигуа и Барбуда може да доведе до забавяне, отхвърляне или изпращане на плащането ви по грешна сметка. Винаги проверявайте кода в банката си, преди да преведете пари.
Не, SWIFT кодът идентифицира банката, а IBAN (международен номер на банкова сметка) идентифицира отделната сметка. Не всички банки в Антигуа и Барбуда използват IBAN, но за някои преводи, особено в Европа или Близкия изток, може да се изискват и двата.
Можете да валидирате SWIFT кодове в Антигуа и Барбуда, като:
Проверка във вашата банка
Търсене в онлайн директориите на SWIFT (като тази)
Търсене на кода в извлечението от сметката ви
Отказ от отговорност
Предоставените на тази страница SWIFT кодове, имена на банки, адреси и друга свързана информация са само за обща информация. Въпреки че се стремим да осигурим точност, Xe не гарантира, че информацията е пълна, актуална или без грешки. Подробностите могат да се променят без предизвестие и може да не отразяват последните налични данни от съответните финансови институции.
Xe не прави никакви изявления относно правния статут, регулаторния статус или оперативната цялост на която и да е банка, финансова институция или посредник в списъка. Ние не подкрепяме и не проверяваме легитимността на нито един от включените субекти, нито поемаме каквато и да е отговорност за използването на предоставената информация от ваша страна.
Всички финансови транзакции или решения, взети въз основа на тази информация, се извършват на ваш собствен риск. Xe не носи отговорност за загуби, забавяния или щети, произтичащи от разчитане на данните, нито от сделки с трети страни, чиято информация е показана на този сайт.
Препоръчваме ви да проверявате независимо всички данни в съответната финансова институция, преди да инициирате транзакция.
Този отказ от отговорност е предоставен само на английски език и не е преведен. Въпреки че останалата част от тази страница може да се появи на избрания от вас език, правният отказ от отговорност остава на английски език, за да се запази неговата точност и смисъл.