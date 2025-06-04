Banco de Comercio e Industria SWIFT код в Ангола
SWIFT/BIC кодът за Banco de Comercio e Industria е BCIDAOLUXXX. Въпреки това Banco de Comercio e Industria може да използва различни SWIFT/BIC кодове в зависимост от службата или клона. Ако не сте сигурни кой да използвате, потвърдете това с получателя или се свържете директно с Banco de Comercio e Industria.
BCIDAOLUXXX
Име на банката
BCI - BANCO DE COMERCIO E INDUSTRIA
SWIFT код
BCIDAOLUXXX
Адрес
EDIFIICO CHICALA AVENIDA DR., ANTONIO AGOSTINHO NETO 17, FLOOR 2, NOVA MARGINAL DISTRITO URBANO DA, INGOMBOTA
Град
LUANDA
Държава
ANGOLA
Това е основният SWIFT/BIC код за Banco de Comercio e Industria в Angola
Местни клонове
По-долу можете да намерите местните клонове за Banco de Comercio e Industria в Angola.
За BCIDAOLUXXX
Основният SWIFT код за Banco de Comercio e Industria в Ангола е BCIDAOLUXXX. Този код идентифицира главния офис на банката за международни плащания в Ангола и обикновено се използва, когато не се изисква или не е наличен код за конкретен клон. Ако изпращате пари по сметка в Banco de Comercio e Industria в Ангола, а получателят не е предоставил SWIFT код на местния клон, използването на BCIDAOLUXXX обикновено е сигурен и надежден вариант.
Използване на BCIDAOLUXXX
Можете да използвате основния SWIFT/BIC код на Banco de Comercio e Industria. BCIDAOLUXXX когато:
Изпращане на международен паричен превод до Banco de Comercio e Industria в Ангола
Получателят не е предоставил SWIFT/BIC код, специфичен за клона.
Banco de Comercio e Industria обработва плащането централизирано чрез главния си офис.
Искате да използвате общоприет SWIFT/BIC код по подразбиране.
Проверете плащането си в SWIFT за грешки
Преди да изпратите SWIFT плащане, проверете два пъти дали SWIFT кодът съответства на банката на получателя и дали номерът на сметката и името са въведени правилно. Дори малки грешки могат да забавят или блокират прехвърлянето. Свържете се с банката си, ако сте направили превод с неверни данни.
Получаване на плащане на Banco de Comercio e Industria в Ангола?
За да получите международно плащане по сметката си в Banco de Comercio e Industria в Ангола, трябва да предоставите правилния SWIFT/BIC код, номера на сметката и други банкови данни. Уверете се, че изпращачът разполага с правилната информация, за да избегнете забавяне.
Често задавани въпроси
SWIFT кодът на главния офис на Banco de Comercio e Industria е BCIDAOLUXXX. Този код обикновено се използва за международни банкови преводи към централата на банката в Luanda. Тя идентифицира Banco de Comercio e Industria в мрежата SWIFT, като помага да се гарантира, че средствата се насочват към правилната финансова институция.
Ако не знаете SWIFT кода на местния си клон, обикновено можете да използвате SWIFT кода на главния офис (BCIDAOLUXXX), за да получавате международни плащания. Все пак е добре да се консултирате с банката си, за да избегнете евентуални забавяния. Можете да намерите правилния код, като проверите портала си за онлайн банкиране, свържете се с отдела за обслужване на клиенти или прегледате скорошно банково извлечение.
Да, по принцип е безопасно да използвате SWIFT кода на главния офис (BCIDAOLUXXX) за получаване на международни плащания - особено ако местният ви клон няма специален код. Banco de Comercio e Industria все пак ще може да насочи средствата към вашата сметка, като използва пълния номер на сметката ви и други идентификационни данни. Въпреки това винаги проверявайте този подход с банката си, особено при големи транзакции.
За да откриете правилния SWIFT код за вашия конкретен клон на Banco de Comercio e Industria, имате няколко възможности:
Използвайте нашата търсачка за SWIFT кодове на клонове - най-лесният начин да проверите дали вашият клон има уникален SWIFT код или трябва да използвате кода на централата (BCIDAOLUXXX).
Влезте в платформата си за онлайн банкиране Banco de Comercio e Industria и прегледайте инструкциите за банков превод.
Свържете се с местния си клон или се обадете на Banco de Comercio e Industria обслужване на клиенти.
Прегледайте скорошно банково извлечение или чекова книжка, които може да съдържат данни за международни плащания.
Ако клонът ви няма уникален SWIFT код, обикновено можете да използвате BCIDAOLUXXX.
Ако въведете грешен SWIFT код:
Плащането ви може да бъде забавено или отхвърлено.
Възможно е средствата да бъдат изпратени до грешна финансова институция и възстановяването им да отнеме време.
Някои банки могат да начислят такса за върнати или неправилно насочени плащания.
За да избегнете това, винаги проверявайте два пъти SWIFT кода и информацията за сметката, преди да изпратите превод.
В повечето случаи ви е необходим SWIFT код за получаване на международни плащания, тъй като той идентифицира банката получател и гарантира правилното маршрутизиране. В зависимост от страната и метода на превод изпращачът може да се нуждае и от допълнителни данни, като например номера на сметката ви, маршрутния номер или IBAN.
Да, Banco de Comercio e Industria обикновено има SWIFT код на основния офис (BCIDAOLUXXX), както и специфични SWIFT кодове на клонове за определени места. Ако успеете да намерите SWIFT кода на местния си клон, най-добре е да го използвате, за да осигурите най-точното маршрутизиране. Ако клонът ви няма уникален код или не сте сигурни, използването на основния код обикновено е приемливо за получаване на международни плащания.
BCIDAOLUXXX е стандартният SWIFT код, използван за централния офис на Banco de Comercio e Industriaна адрес Luanda. Други структури на Banco de Comercio e Industria - като клонове в различни държави или бизнес звена - могат да имат свои собствени SWIFT кодове, особено за операции по корпоративно или инвестиционно банкиране. Разликата е в местоположението или бизнес целта, но за повечето лични и малки бизнес трансфери към Ангола, BCIDAOLUXXX е правилният и достатъчен код.
Отказ от отговорност
Предоставените на тази страница SWIFT кодове, имена на банки, адреси и друга свързана информация са само за обща информация. Въпреки че се стремим да осигурим точност, Xe не гарантира, че информацията е пълна, актуална или без грешки. Подробностите могат да се променят без предизвестие и може да не отразяват последните налични данни от съответните финансови институции.
Xe не прави никакви изявления относно правния статут, регулаторния статус или оперативната цялост на която и да е банка, финансова институция или посредник в списъка. Ние не подкрепяме и не проверяваме легитимността на нито един от включените субекти, нито поемаме каквато и да е отговорност за използването на предоставената информация от ваша страна.
Всички финансови транзакции или решения, взети въз основа на тази информация, се извършват на ваш собствен риск. Xe не носи отговорност за загуби, забавяния или щети, произтичащи от разчитане на данните, нито от сделки с трети страни, чиято информация е показана на този сайт.
Препоръчваме ви да проверявате независимо всички данни в съответната финансова институция, преди да инициирате транзакция.
Този отказ от отговорност е предоставен само на английски език и не е преведен. Въпреки че останалата част от тази страница може да се появи на избрания от вас език, правният отказ от отговорност остава на английски език, за да се запази неговата точност и смисъл.