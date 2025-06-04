Lloyds Bank, основана през 1765 г., е с централа в Лондон, Обединеното кралство. Като една от най-големите и утвърдени финансови институции в Обединеното кралство, Lloyds обслужва милиони клиенти чрез мрежа от клонове и цифрови банкови услуги. Със силно присъствие в личното, бизнес и търговско банкиране, Lloyds предлага цялостен набор от финансови услуги, включително ежедневни банкови услуги, ипотеки, спестявания, заеми, управление на богатство и решения за корпоративно банкиране. Lloyds Bank е част от групата Lloyds Banking Group, един от водещите доставчици на финансови услуги в Обединеното кралство.