Сравнете Lloyds GBP за CAD обменен курс
Обмисляте ли да използвате Lloyds за трансфера си от GBP до CAD? Сравнете обменните курсове и таксите на Lloyds, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
1.786900
|£0
$1,786.90
1.778740
|£9.50
$1,761.84
-25.05 CAD
За Lloyds Bank
Lloyds Bank, основана през 1765 г., е с централа в Лондон, Обединеното кралство. Като една от най-големите и утвърдени финансови институции в Обединеното кралство, Lloyds обслужва милиони клиенти чрез мрежа от клонове и цифрови банкови услуги. Със силно присъствие в личното, бизнес и търговско банкиране, Lloyds предлага цялостен набор от финансови услуги, включително ежедневни банкови услуги, ипотеки, спестявания, заеми, управление на богатство и решения за корпоративно банкиране. Lloyds Bank е част от групата Lloyds Banking Group, един от водещите доставчици на финансови услуги в Обединеното кралство.
Колко бърз е трансферът от Lloyds GBP до CAD?
Времето за доставка на международните преводи с Lloyds от Обединеното кралство до Канада варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Lloyds Bank, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Lloyds към ?
Lloyds разходите за международни парични преводи от GBP до CAD зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Lloyds с Xe.
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Lloyds за конвертиране на Британска лира (GBP) в Канадски долар (CAD), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Канадски долар от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Lloydsсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Lloyds може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Британска лира към Канадски долар с Lloyds обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Lloyds може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Lloyds, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.