Сравнете Laurentian Bank CAD за JPY обменен курс
Обмисляте ли да използвате Laurentian Bank за трансфера си от CAD до JPY? Сравнете обменните курсове и таксите на Laurentian Bank, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
Говорете с валутен експерт днес. Можем да предложим по-добри курсове от конкурентите.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
109.988300
|$0
¥109,988.30Изпращане сега
Все още нямаме курсове на Laurentian Bank за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от Laurentian Bank с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Laurentian
Laurentian Bank of Canada (Laurentian) е основана през 1846 г. и с централа в Монреал, Laurentian Bank е средно голяма институция, фокусирана върху търговското и корпоративното банкиране. Тя предлага текущи и спестовни сметки, ипотеки, лични и бизнес заеми, финансиране на оборудване и консултантски услуги. Концентрирана основно в Квебек с избрани национални ниши, Laurentian съчетава подкрепа от клонове и съветници с цифрови платформи, обслужвайки домакинства, предприемачи и клиенти от средния пазар.
Колко бърз е трансферът от Laurentian Bank CAD до JPY?
Времето за доставка на международните преводи с Laurentian Bank от Канада до Япония варира в зависимост от начина на плащане и времето на транзакцията. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверявайте часовете за приключване на полетите на Laurentian, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите за прехвърляне от Laurentian Bank към ?
Laurentian Bank разходите за международни парични преводи от CAD до JPY зависят от фактори като сумата на превода. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на Laurentian Bank с Xe.
Защо да превеждате с Xe вместо с традиционните банки?
По-добри цени
Постоянно предлагаме лихви, които надминават банковите, за да получите най-голямата стойност за парите си. Сравнете ни с вашата банка, за да видите разликата.
По-ниски такси
Ние таксуваме по-малко, а вие спестявате повече. Освен това винаги показваме всички такси, преди да потвърдите превода си, така че да знаете точно за какво плащате.
По-бързи трансфери
Повечето трансфери се извършват в същия ден. Знаем колко е важно парите ви да бъдат доставени бързо и надеждно.
Xe 24/5 експертна поддръжка за глобален трансфер
Нуждаете се от помощ при международен паричен превод? Ние сме тук, за да ви помогнем - свържете се с нас още днес, за да получите персонализирана подкрепа!
Прехвърляйте повече с по-високите лимити за онлайн изпращане на Xe
Предлагаме по-високи лимити за онлайн преводи в сравнение с традиционните банки, което ви позволява да изпращате повече с един превод. Сбогувайте се с разделянето на по-големи суми и се насладете на по-прост и ефективен начин за преместване на парите си.
Xe се ползва с доверието на милиони хора по света
Готови ли сте да започнете?
Сравнихте обменните курсове на Laurentian Bank с тези на Xe и е време да откриете най-добрата стойност за международните си парични преводи. Първият Ви трансфер е само на няколко кликвания разстояние - започнете сега и прехвърлете парите си нататък!
Често задавани въпроси
Обменният курс, предложен от Laurentian Bank за конвертиране на Канадски долар (CAD) в Японска йена (JPY), може да включва марж над реалния среден пазарен курс. Това означава, че може да получите по-малко Японска йена от очакваното. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как тарифата на Laurentian Bankсе сравнява с тази на Xe и други доставчици.
Laurentian Bank може да се начислява фиксирана такса за превод, такса на база процент или и двете, в зависимост от метода на превод и дестинацията. Тези такси - заедно с обменния курс - влияят върху размера на сумата, която получателят получава. Нашият инструмент ги разпределя, за да можете да сравните общата цена с други опции като Xe.
Преводите от Канадски долар към Японска йена с Laurentian Bank обикновено отнемат от 1 до 5 работни дни. Сроковете зависят от часовете на прекъсване, отпуските, страната на местоназначение и времето за обработка от получаващата банка. Xe предлага доставка в същия ден за повечето трансфери.
Laurentian Bank може да има дневни лимити или лимити за един превод за международни преводи. За по-големи суми може да се наложи да посетите клон. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн изпращане, като предлага гъвкавост и удобство при прехвърляне на по-големи суми в международен план.
Много доставчици, включително Laurentian Bank, могат да актуализират обменните си курсове в зависимост от пазарните условия. Въпреки това курсовете могат да се определят веднъж дневно или да се коригират по-рядко от тези на специализираните валутни услуги. Xe актуализира тарифите в реално време, като ви дава по-голям контрол върху момента на изпращане.