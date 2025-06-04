Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, известен като BBVA, е глобална финансова група с испански произход, известна с лидерството си в цифровата трансформация и клиентското изживяване. BBVA предоставя цялостен набор от банкови услуги, включително търговско, корпоративно и инвестиционно банкиране, както и управление на активи и застраховане. Фокусът на банката върху иновациите, устойчивостта и финансовото образование дава възможност на клиентите да управляват финансите си ефективно. Със силно международно присъствие, BBVA подкрепя трансакции през граница и предлага цифрови инструменти, които подобряват достъпността и удобството за клиентите по целия свят, правейки я надежден партньор в развиващата се финансова среда.