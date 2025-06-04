Обменният курс на AAIB се отнася до курса, който те предлагат за конвертиране на една валута в друга по време на международен паричен превод. Този лихвен процент може да включва марж над средния пазарен лихвен процент, което може да намали крайната сума, която получателят получава. Сравнете тарифата на AAIB с тарифите в реално време на Xe, за да видите разликата.