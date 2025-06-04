AAIB валутен курс
Обмисляте да използвате AAIB за международен паричен превод? Сравнете обменните курсове и таксите на AAIB, за да откриете потенциалните си спестявания с Xe.
|Доставчик
|Обменен курс
|Такса за превод
|Получателят получава
0.831700
|$0
€831.70
Все още нямаме курсове на AAIB за тази валутна двойка, но все пак можете да сравните оферта от AAIB с курса на живо на Xe, за да видите потенциалните спестявания. Проверете скоро, ние непрекъснато разширяваме нашите данни, за да ви предоставим повече курсове.
За Arab African International Bank
Основана през 1964 г. в Кайро като съвместно предприятие между египетски и арабски партньори, AAIB е универсална банка, предлагаща услуги за търговия на дребно, корпоративни, инвестиционни и търговски финанси. Тя обслужва физически лица и бизнеси чрез клонове в Египет и избрани регионални хъбове, комбинирайки местен опит с трансгранични възможности и нарастващ фокус върху устойчивостта и управлението на богатството.
Колко време отнема паричен превод от AAIB?
Времето за доставка на международните преводи с AAIB варира в зависимост от начина на плащане, времето на транзакцията и страната на получателя. Обикновено международните банкови преводи отнемат от 1 до 5 работни дни. Фактори като празници и проверки за сигурност също могат да повлияят на доставката. Проверете часа на приключване на AAIB, за да избегнете закъснения.
Какви са таксите и разходите за парични преводи на AAIB?
Цената на международен паричен превод с AAIB зависи от много фактори, включително сумата на превода и валутата на местоназначението. Обикновено по-големите преводи са с по-ниски такси и по-добри обменни курсове. Проверете таблицата за сравнение, за да сравните таксите на AAIB с Xe.
Често задавани въпроси
AAIBсе различават значително от специалните услуги за парични преводи. Традиционните банки често добавят надценка към лихвите си, което означава, че получателят може да получи по-малко. Използвайте нашата сравнителна таблица, за да видите как AAIB се представя в реално време в сравнение с Xe и други доставчици.
Сравняването на AAIB с други услуги за международни парични преводи ви помага да вземате по-разумни финансови решения. Малките разлики в тарифите и таксите могат да доведат до значителни икономии - особено при по-големи преводи. Нашият инструмент за сравнение улеснява намирането на най-добрата стойност за конкретната валутна двойка.
Обменният курс на AAIB се отнася до курса, който те предлагат за конвертиране на една валута в друга по време на международен паричен превод. Този лихвен процент може да включва марж над средния пазарен лихвен процент, което може да намали крайната сума, която получателят получава. Сравнете тарифата на AAIB с тарифите в реално време на Xe, за да видите разликата.
Много банки и доставчици на парични преводи - включително AAIB- могат да начислят такса за превод. Тази такса може да бъде фиксирана или да варира в зависимост от сумата, дестинацията или метода на превод. Нашият инструмент за сравнение ясно разпределя таксите и обменните курсове, за да можете лесно да видите общата цена.
Времето за превод с AAIB зависи от дестинацията, валутата и начина на плащане. Много от преводите отнемат от 1 до 5 работни дни, въпреки че може да има забавяне поради време за обработка в банката или допълнителни проверки. За разлика от тях Xe извършва повечето прехвърляния в рамките на няколко минути.
AAIB могат да наложат дневни лимити или да изискват лични посещения за големи преводи. Xe поддържа по-високи лимити за онлайн преводи, което ви дава по-голяма гъвкавост при преместване на големи суми - без да е необходимо да разделяте плащанията или да ходите до клон.