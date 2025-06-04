رسومات عملات إكس إي البيانية: ZWD إلى STN
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط ZWD إلى STN
الدولار الزيمبابوي إلى دوربا ساو توميان
1 ZWD = ٠ STN
٦ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٢:٢٢ UTC - ٦ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٢:٢٢ UTC
ZWD/STN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
ZWD - الدولار الزيمبابوي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الزيمبابوي هو سعر الصرف للزوج ZWD إلى USD. رمز العملة لـ Zimbabwean Dollars هو ZWD. رمز العملة هو Z$.More الدولار الزيمبابوي info
STN - دوربا ساو توميان
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دوربا ساو توميان هو سعر الصرف للزوج STN إلى USD. رمز العملة لـ Sao Tomean Dobras هو STN. رمز العملة هو Db.More دوربا ساو توميان info
