النفقات المحسوبة في تكاليف الرهن العقاري

سعر المنزل: هذا هو المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه مقابل المنزل. يؤثر سعر المنزل بشكل مباشر على مبلغ القرض ومدفوعات الرهن العقاري الشهرية والتكاليف الإجمالية. عند اختيار منزل، ضع في اعتبارك النفقات الأخرى مثل الضرائب العقارية والتأمين على المنزل وتكاليف الإغلاق لتبقى في حدود ميزانيتك.

الدفعة الأولى: عند شراء منزل، ستحتاج عند شراء منزل إلى دفع نسبة مئوية من إجمالي سعر المنزل مقدماً، والمعروفة باسم الدفعة الأولى. فالدفعة المقدمة الأعلى تقلل من مبلغ القرض وتقلل من الأقساط الشهرية، بينما تزيد الدفعة المقدمة الأقل من هذه التكاليف.

سعر الفائدة: معدل الفائدة هو النسبة المئوية من مبلغ القرض التي سيخصمها المقرض منك مقابل اقتراض المال، مما يؤثر على المبلغ الذي تدفعه كل شهر. يقلل المعدل الأقل من التكلفة الإجمالية للقرض، بينما يزيد المعدل الأعلى منه. يمكن أن تكون أسعار الفائدة ثابتة طوال مدة القرض أو متغيرة.



مدة القرض: مدة القرض هي الوقت الذي سيستغرقه سداد قرض الرهن العقاري. الأجل الأقصر، مثل 15 عامًا، سيكون له مدفوعات شهرية أعلى ولكن الفائدة المدفوعة أقل بشكل عام. ومع ذلك، فإن الأجل الأطول، مثل 30 عامًا، يقلل من مدفوعات الرهن العقاري ويزيد من إجمالي تكاليف الفائدة.

الضريبة العقارية: الضريبة العقارية هي ضريبة حكومية تستند إلى قيمة منزلك ومعدل الضريبة. فهو يساعد في تمويل المدارس المحلية وصيانة الطرق والبنية التحتية العامة وخدمات الطوارئ. ستدفع هذه الضريبة سنوياً أو كجزء من دفعة الرهن العقاري الشهرية.



تأمين ملاك المنازل: تأمين ملاك المنازل هو بوليصة تأمين تحميك من الخسائر المالية الناجمة عن الأضرار أو السرقة أو مطالبات المسؤولية. سيطلب معظم المقرضين ذلك للتأكد من قدرتك على إصلاح منزلك أو استبداله في حالة وقوع حدث غير متوقع.



التأمين على الرهن العقاري الخاص: يُضاف تأمين الرهن العقاري الخاص إلى مدفوعاتك الشهرية إذا وضعت أقل من 20% عند شراء منزل. وهذا يحمي المُقرض في حالة عدم قدرتك على سداد القرض. بمجرد أن تبني رصيداً كافياً من الأسهم في منزلك، ستتمكن من إزالة تأمين الرهن العقاري الخاص.



HOA: يدفع أصحاب المنازل الذين يعيشون في مجمعات سكنية مثل حي أو مجمع سكني أو مجمع عمارات أو منزل مستقل رسومًا شهرية أو سنوية لجمعية ملاك المنازل. وعادةً ما يتم دفع تكاليف وسائل الراحة والصيانة والخدمات المجتمعية الأخرى. تختلف الرسوم واللوائح باختلاف المجتمع.



تكاليف الإغلاق: تكاليف الإغلاق هي الرسوم المدفوعة مقدماً عند إتمام عملية شراء عقار. وهي تتراوح عادةً من 2% إلى 5% من السعر الإجمالي للمنزل وتشمل رسوم المقرض والتأمين على الملكية وتكاليف التقييم والضرائب. هذه التكاليف هي الخطوة الأخيرة لشراء منزل وتستحق عند الإغلاق.





صيغة دفع الرهن العقاري

تساعدك هذه الصيغة على معرفة دفعة الرهن العقاري الشهرية بناءً على مبلغ القرض والفائدة فقط. لا يشمل أي تكاليف إضافية مثل الضرائب العقارية أو التأمين على أصحاب المنازل أو أي رسوم قد تزيد من إجمالي مدفوعاتك الشهرية.



احسب أقساط الرهن العقاري الشهرية يدوياً باستخدام هذه الصيغة:





وإليك التفصيل:



م= الدفعة الشهرية:

هذا ما تقوم بحله. للبدء، اجمع تفاصيل القرض الخاص بك. ستحدد هذه العوامل المبلغ الذي ستدفعه كل شهر.



P = المبلغ الرئيسي:

هذا هو رصيد القرض، أو المبلغ الإجمالي الذي لا يزال عليك سداده من قرضك العقاري. يؤثر رصيد القرض الخاص بك بشكل مباشر على مدفوعاتك الشهرية وتكاليف الفائدة ورصيدك في المنزل. ستبني المزيد من الملكية في عقارك مع انخفاض الرصيد.



r = معدل الفائدة الشهرية:

معدل الفائدة على الرهن العقاري هو معدل سنوي يتم دفعه شهرياً على مدار العام. لإيجاد معدل الفائدة الشهرية، اقسم النسبة المئوية السنوية على عدد الأشهر في السنة. على سبيل المثال، إذا كان معدل الفائدة السنوي الخاص بك هو 5% ، فسيبدو هذا 0.05/12 = 0.004167.



n = عدد الدفعات:

هذا هو إجمالي عدد الدفعات التي ستسددها على مدار مدة القرض. لإيجاد المبلغ الإجمالي، اضرب مدة القرض بالسنوات في 12. على سبيل المثال، إذا كانت مدة القرض 30 سنة، فسيبدو ذلك 30 × 12 = 360. وهذا يعني أنك ستسدد إجمالي 360 دفعة طوال مدة القرض.