حاسبة الرهن العقاري
قدِّر مدفوعات الرهن العقاري الشهرية وخطط لشراء منزلك في الولايات المتحدة باستخدام حاسبة الرهن العقاري من Xe. أدخل سعر المنزل والدفعة الأولى ومدة القرض وسعر الفائدة لمعرفة الدفعة الشهرية.
استخدم حاسبة معدل الرهن العقاري من Xe
اختر بلدك
اختر البلد الذي ترغب في شراء عقار فيه للحصول على حسابات رهن عقاري دقيقة بناءً على الأسعار المحلية.
أدخل سعر المنزل
أضف سعر منزلك لمساعدتنا في حساب مبلغ القرض وتقدير أقساطك الشهرية.
إضافة دفعة أولى
أدخل المبلغ الذي تخطط لوضعه. وهذا يحدد حجم القرض والدفعات الشهرية.
اختر مدة القرض
اختر مدة رهنك العقاري لتحديد دفعاتك الشهرية وإجمالي الفائدة المدفوعة على مدار الوقت.
معدل الفائدة المدخلات
أدخل معدل الفائدة التقديري الذي تتوقع الحصول عليه. وهذا يؤثر على المبلغ الإجمالي للفائدة المدفوعة بمرور الوقت.
اختر عملة الإرسال
اختر العملة التي ترغب في الدفع بها لمعرفة تكاليف الرهن العقاري الشهرية التي تدفع بها في الوقت الفعلي.
النفقات المحسوبة في تكاليف الرهن العقاري
سعر المنزل: هذا هو المبلغ الإجمالي الذي ستدفعه مقابل المنزل. يؤثر سعر المنزل بشكل مباشر على مبلغ القرض ومدفوعات الرهن العقاري الشهرية والتكاليف الإجمالية. عند اختيار منزل، ضع في اعتبارك النفقات الأخرى مثل الضرائب العقارية والتأمين على المنزل وتكاليف الإغلاق لتبقى في حدود ميزانيتك.
الدفعة الأولى: عند شراء منزل، ستحتاج عند شراء منزل إلى دفع نسبة مئوية من إجمالي سعر المنزل مقدماً، والمعروفة باسم الدفعة الأولى. فالدفعة المقدمة الأعلى تقلل من مبلغ القرض وتقلل من الأقساط الشهرية، بينما تزيد الدفعة المقدمة الأقل من هذه التكاليف.
سعر الفائدة: معدل الفائدة هو النسبة المئوية من مبلغ القرض التي سيخصمها المقرض منك مقابل اقتراض المال، مما يؤثر على المبلغ الذي تدفعه كل شهر. يقلل المعدل الأقل من التكلفة الإجمالية للقرض، بينما يزيد المعدل الأعلى منه. يمكن أن تكون أسعار الفائدة ثابتة طوال مدة القرض أو متغيرة.
مدة القرض: مدة القرض هي الوقت الذي سيستغرقه سداد قرض الرهن العقاري. الأجل الأقصر، مثل 15 عامًا، سيكون له مدفوعات شهرية أعلى ولكن الفائدة المدفوعة أقل بشكل عام. ومع ذلك، فإن الأجل الأطول، مثل 30 عامًا، يقلل من مدفوعات الرهن العقاري ويزيد من إجمالي تكاليف الفائدة.
الضريبة العقارية: الضريبة العقارية هي ضريبة حكومية تستند إلى قيمة منزلك ومعدل الضريبة. فهو يساعد في تمويل المدارس المحلية وصيانة الطرق والبنية التحتية العامة وخدمات الطوارئ. ستدفع هذه الضريبة سنوياً أو كجزء من دفعة الرهن العقاري الشهرية.
تأمين ملاك المنازل: تأمين ملاك المنازل هو بوليصة تأمين تحميك من الخسائر المالية الناجمة عن الأضرار أو السرقة أو مطالبات المسؤولية. سيطلب معظم المقرضين ذلك للتأكد من قدرتك على إصلاح منزلك أو استبداله في حالة وقوع حدث غير متوقع.
التأمين على الرهن العقاري الخاص: يُضاف تأمين الرهن العقاري الخاص إلى مدفوعاتك الشهرية إذا وضعت أقل من 20% عند شراء منزل. وهذا يحمي المُقرض في حالة عدم قدرتك على سداد القرض. بمجرد أن تبني رصيداً كافياً من الأسهم في منزلك، ستتمكن من إزالة تأمين الرهن العقاري الخاص.
HOA: يدفع أصحاب المنازل الذين يعيشون في مجمعات سكنية مثل حي أو مجمع سكني أو مجمع عمارات أو منزل مستقل رسومًا شهرية أو سنوية لجمعية ملاك المنازل. وعادةً ما يتم دفع تكاليف وسائل الراحة والصيانة والخدمات المجتمعية الأخرى. تختلف الرسوم واللوائح باختلاف المجتمع.
تكاليف الإغلاق: تكاليف الإغلاق هي الرسوم المدفوعة مقدماً عند إتمام عملية شراء عقار. وهي تتراوح عادةً من 2% إلى 5% من السعر الإجمالي للمنزل وتشمل رسوم المقرض والتأمين على الملكية وتكاليف التقييم والضرائب. هذه التكاليف هي الخطوة الأخيرة لشراء منزل وتستحق عند الإغلاق.
صيغة دفع الرهن العقاري
تساعدك هذه الصيغة على معرفة دفعة الرهن العقاري الشهرية بناءً على مبلغ القرض والفائدة فقط. لا يشمل أي تكاليف إضافية مثل الضرائب العقارية أو التأمين على أصحاب المنازل أو أي رسوم قد تزيد من إجمالي مدفوعاتك الشهرية.
احسب أقساط الرهن العقاري الشهرية يدوياً باستخدام هذه الصيغة:
وإليك التفصيل:
م= الدفعة الشهرية:
هذا ما تقوم بحله. للبدء، اجمع تفاصيل القرض الخاص بك. ستحدد هذه العوامل المبلغ الذي ستدفعه كل شهر.
P = المبلغ الرئيسي:
هذا هو رصيد القرض، أو المبلغ الإجمالي الذي لا يزال عليك سداده من قرضك العقاري. يؤثر رصيد القرض الخاص بك بشكل مباشر على مدفوعاتك الشهرية وتكاليف الفائدة ورصيدك في المنزل. ستبني المزيد من الملكية في عقارك مع انخفاض الرصيد.
r = معدل الفائدة الشهرية:
معدل الفائدة على الرهن العقاري هو معدل سنوي يتم دفعه شهرياً على مدار العام. لإيجاد معدل الفائدة الشهرية، اقسم النسبة المئوية السنوية على عدد الأشهر في السنة. على سبيل المثال، إذا كان معدل الفائدة السنوي الخاص بك هو 5% ، فسيبدو هذا 0.05/12 = 0.004167.
n = عدد الدفعات:
هذا هو إجمالي عدد الدفعات التي ستسددها على مدار مدة القرض. لإيجاد المبلغ الإجمالي، اضرب مدة القرض بالسنوات في 12. على سبيل المثال، إذا كانت مدة القرض 30 سنة، فسيبدو ذلك 30 × 12 = 360. وهذا يعني أنك ستسدد إجمالي 360 دفعة طوال مدة القرض.
أنواع القروض الشائعة
القرض التقليدي: هذا قرض مطابق مدعوم من المقرضين من القطاع الخاص ويتطلب ائتمانًا جيدًا ودفعة أولى من 3% إلى 5%. إذا وضعت أقل من 20% ، فإن التأمين على الرهن العقاري الخاص مطلوب.
قرض إدارة الإسكان الفدرالية: يساعد قرض قروض قروض إدارة الإسكان الفدرالية مشتري المنازل لأول مرة أو الأشخاص الذين يحصلون على درجات ائتمانية منخفضة. وهو يتطلب دفعة أولى بحد أدنى 3.5% وتأمينًا إلزاميًا على الرهن العقاري، مما يزيد من تكلفة القرض.
قرض المحاربين القدامى: قروض VA متاحة لقدامى المحاربين القدامى ومن هم في الخدمة الفعلية وبعض الأزواج، وهي مدعومة من وزارة شؤون المحاربين القدامى. لا يتطلب دفع دفعة أولى أو تأمين مديري المشتريات، ولكن يتعين على المشترين دفع رسوم تمويل.
قرض وزارة الزراعة الأمريكية: قرض وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) هو قرض مدعوم من الحكومة متاح للمشترين الذين يشترون منزلاً في المناطق الريفية أو الضواحي. ليست هناك حاجة إلى دفعة أولى، ولكن لها حدود للدخل وتتطلب تأمين مديري المشتريات.
الرهون العقارية الجامبو: تتجاوز قروض الجامبو الحدود القياسية وتتطلب درجات ائتمانية أعلى، ودفعات مقدمة أكبر، ومؤهلات أكثر صرامة.
شروط القرض الإضافية
مدة القرض: يشير هذا المصطلح إلى المدة الزمنية التي يتعين عليك سداد القرض بالكامل، وعادةً ما تكون 15 أو 20 أو 30 عاماً. تتميز الآجال الأقصر بمعدلات فائدة أقل ولكن مدفوعات شهرية أعلى، بينما تتميز الآجال الأطول بمدفوعات شهرية أقل، مع فائدة إجمالية أعلى.
معدل ثابت مقابل معدل قابل للتعديل: يظل الرهن العقاري ذو السعر الثابت بنفس السعر طوال مدة القرض، مما يوفر مدفوعات يمكن التنبؤ بها. يبدأ الرهن العقاري ذو السعر القابل للتعديل (ARM) بسعر ثابت ثم يتغير بناءً على ظروف السوق، مما يؤدي إلى زيادة أو نقصان المدفوعات.
القروض المطابقة مقابل القروض غير المطابقة: القروض المطابقة تفي بالمبادئ التوجيهية التي وضعتها مؤسسة فاني ماي أو فريدي ماك. القروض غير المطابقة لا تفي بهذه المعايير، وتتطلب درجات ائتمانية أعلى، ودفعات مقدمة أكبر، ومتطلبات مالية أكثر صرامة.
كيفية تحديد سعر المنزل الذي يمكنك تحمل تكلفته
من الطرق الشائعة لتقدير تكلفة المنزل الذي يمكنك تحمل تكلفته استخدام قاعدة 28/36. يقترح هذا المبدأ التوجيهي ألا يذهب أكثر من 28% من إجمالي دخلك الشهري إلى تكاليف السكن، مثل الرهن العقاري وضرائب الملكية والتأمين. وفي الوقت نفسه، يجب أن يظل إجمالي مدفوعات ديونك الشهرية، بما في ذلك قروض السيارات وقروض الطلاب وبطاقات الائتمان، أقل من 36% من دخلك.
طريقة 28/36
يكسب أليكس 6,000 دولار شهرياً قبل الضرائب. واستناداً إلى قاعدة 28% ، يجب أن تكون مدفوعات الرهن العقاري، بما في ذلك الضرائب والتأمين، 1,680 دولاراً أمريكياً. ومع وجود 800 دولار إضافية من أقساط الطلاب والسيارة الشهرية، يبلغ إجمالي ديونه 2480 دولارًا، وهو ما يتجاوز الحد الأقصى البالغ 36%. سيتعين على أليكس تعديل ميزانية منزله أو سداد بعض الديون قبل الشراء.
قواعد القدرة على تحمل التكاليف الأخرى
قاعدة 28/36 هي مجرد نهج واحد فقط. يأخذ المقرضون أيضًا في اعتبارهم نسبة الدين إلى الدخل (DTI)، والتي تقيس إجمالي ديونك الشهرية مقارنة بدخلك. بالإضافة إلى ذلك، تؤثر عوامل مثل درجة الائتمان الخاصة بك، ومدخراتك للدفعة الأولى، ونفقات نمط حياتك، على ما يمكنك تحمله بشكل مريح.
الخطوات التالية بعد حساب دفعة الرهن العقاري
بعد أن تنتهي من تقدير أقساط الرهن العقاري، اتبع هذه الخطوات للمضي قدماً في شراء عقارك.
الخطوة 1: ابحث عن مُقرض. قارن بين خيارات القروض وأسعار الفائدة والرسوم لاختيار المُقرض الأنسب لك.
الخطوة 2: احصل على تأهيل مسبق للحصول على قرض عقاري. أرسل بياناتك المالية الأساسية للحصول على تقدير للمبلغ الذي يمكنك تحمله.
الخطوة 3: ابدأ التسوق لشراء منزل وقدم عرضاً. بمجرد العثور على منزل، قدم عرضاً وتفاوض على أفضل صفقة مع البائع.
الخطوة 4: بمجرد قبول عرضك، يمكنك التقدم بطلب رسمي للحصول على قرض. أرسل المستندات اللازمة وأكمل عملية الموافقة.
الخطوة 5: أكمل عملية شراء المنزل بتسديد الدفعة الأولى وإتمام عملية الشراء.
الأسئلة المتداولة - حاسبة الرهن العقاري Xe الولايات المتحدة الأمريكية
إن حاسبة الرهن العقاري Xe هي أداة عبر الإنترنت تساعدك على تقدير مدفوعات الرهن العقاري الشهرية في الولايات المتحدة. بإدخال سعر منزلك والدفعة الأولى ومدة القرض وسعر الفائدة، يمكنك أن ترى بسرعة تكلفة قرض منزلك كل شهر. تم تصميم حاسبة الرهن العقاري الفعالة هذه لمساعدة مشتري المنازل في التخطيط والميزانية الخاصة بالرهن العقاري.
تتأثر مدفوعات الرهن العقاري الشهرية بعدة عوامل مهمة:
سعر المنزل: إجمالي سعر شراء العقار الخاص بك.
الدفعة الأولى: المبلغ النقدي المدفوع مقدماً، مما يقلل من المبلغ الإجمالي للقرض.
مدة القرض: تؤثر مدة الرهن العقاري (على سبيل المثال، 15 سنة مقابل 30 سنة) على كل من التكلفة الشهرية وإجمالي الفائدة المدفوعة.
معدل الفائدة: معدل النسبة المئوية السنوية التي يتم تحويلها إلى معدل شهري.
التكاليف الإضافية: يمكن أيضاً تضمين المدخلات الاختيارية مثل الضرائب العقارية والتأمين على المنازل ورسوم HOA للحصول على تقدير كامل للدفع.
باستخدام هذه المدخلات، تساعدك حاسبة الرهن العقاري Xe على مقارنة سيناريوهات القروض المختلفة والعثور على الخيار الأفضل لميزانيتك.
إن الدفعة المقدمة الأكبر تقلل من مبلغ القرض، مما يقلل بدوره من مدفوعات الرهن العقاري الشهرية وإجمالي الفائدة مع مرور الوقت. إذا وضعت أقل من 20% ، فقد تحتاج إلى دفع تأمين الرهن العقاري الخاص (PMI)، مما قد يزيد من تكاليفك الشهرية. من خلال زيادة الدفعة الأولى، يمكنك تحقيق معدلات رهن عقاري أقل وتوفير المال على المدى الطويل.
تغطي حاسبة الرهن العقاري Xe مختلف أنواع القروض العقارية المتاحة في الولايات المتحدة، بما في ذلك:
القروض التقليدية: يتطلب عادةً 3%- 5% مع تأمين مديري المشتريات الإضافي إذا كان أقل من 20%.
قروض إدارة الإسكان الفدرالية: مثالية لمشتري المنازل لأول مرة من ذوي الدرجات الائتمانية المنخفضة وتتطلب دفعة أولى 3.5% كحد أدنى.
قروض المحاربين القدامى: متاحة لقدامى المحاربين المؤهلين وأعضاء الخدمة الفعلية المؤهلين، وغالبًا ما تكون بدون دفعة أولى أو تأمين مديري المشتريات.
قروض وزارة الزراعة الأمريكية: قروض مدعومة من الحكومة للعقارات الريفية، وغالباً ما تكون بدون دفعة أولى ومتطلبات قائمة على الدخل.
قروض الجامبو: للعقارات ذات القيمة العالية التي تتجاوز حدود القروض التقليدية، والتي تتطلب درجات ائتمانية أعلى ودفعات مقدمة أكبر.
تم دمج هذه الخيارات في حاسبة الرهن العقاري Xe حتى تتمكن من تقييم سيناريوهات التمويل المختلفة.
الصيغة القياسية لسداد الرهن العقاري هي:
M= P × [ r(1 + r)^n] / [(1 + r)^n - 1]
حيث:
م = الدفعة الشهرية للرهن العقاري
ع = رأس المال (مبلغ القرض)
r = معدل الفائدة الشهري (المعدل السنوي مقسومًا على 12)
n = إجمالي عدد الدفعات (مدة القرض بالسنوات مضروبة في 12)
هذه الصيغة مضمنة في حاسبة الرهن العقاري Xe، مما يتيح لك معرفة كيف تؤثر التغييرات في سعر الفائدة أو مدة القرض على دفعتك الشهرية بالضبط.
لتقليل مدفوعات الرهن العقاري الشهرية، ضع في اعتبارك هذه الاستراتيجيات:
اختر مدة قرض أطول: إن تمديد مدة الرهن العقاري (على سبيل المثال، 30 سنة بدلاً من 15 سنة) يقلل من الدفعة الشهرية، على الرغم من أن إجمالي الفائدة قد يزيد.
قم بزيادة الدفعة الأولى: زيادة الدفعة الأولى تقلل من رأس المال الأساسي ويمكن أن تساعدك في الحصول على سعر فائدة أفضل.
اختر منزلاً أقل تكلفة: يؤدي انخفاض سعر المنزل إلى الحصول على مبلغ قرض أقل، مما يؤدي إلى انخفاض المدفوعات الشهرية.
باستخدام حاسبة الرهن العقاري Xe، يمكنك محاكاة هذه السيناريوهات لتحديد الخيار الأكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لك.
يتم احتساب هذه النفقات الإضافية في إجمالي الدفعة الشهرية عندما تختار تضمينها.
الضرائب العقارية: يتم احتسابها بناءً على قيمة منزلك ومعدلات الضرائب المحلية، ويمكن أن تؤثر بشكل كبير على مدفوعاتك.
تأمين ملاك المنازل: ضروري لحماية استثمارك، ويمكن إضافة هذه التكلفة إلى مدفوعات الرهن العقاري الشهرية.
رسوم HOA: تضيف الرسوم العادية للعقارات في المجتمعات المُدارة إلى نفقاتك الشهرية.
إن تضمين هذه التكاليف في حاسبة الرهن العقاري Xe يوفر لك رؤية شاملة لتكاليف ملكية منزلك الإجمالية.
غالبًا ما يستخدم الخبراء قاعدة 28/36 كمبدأ توجيهي للقدرة على تحمل تكاليف المنزل:
قاعدة 28%: يجب ألا تنفق أكثر من 28% من دخلك الشهري الإجمالي على تكاليف السكن (بما في ذلك الرهن العقاري والضرائب والتأمين).
قاعدة 36%: يجب ألا يتجاوز إجمالي مدفوعات ديونك 36% من دخلك.
تساعدك حاسبة الرهن العقاري Xe، جنباً إلى جنب مع هذه الإرشادات الخاصة بالقدرة على تحمل التكاليف، على تحديد سعر واقعي للمنزل وخطة رهن عقاري تناسب ميزانيتك.
بعد حصولك على تقدير مدفوعات الرهن العقاري الشهرية باستخدام حاسبة الرهن العقاري XE:
قارن بين المقرضين: انظر إلى خيارات الرهن العقاري المختلفة والأسعار والرسوم للعثور على أفضل صفقة.
احصل على تأهيل مسبق: أرسل معلوماتك المالية للحصول على تأهيل مسبق، حتى تعرف المبلغ الذي يمكنك اقتراضه.
ابدأ البحث عن منزل: استخدم ميزانيتك في البحث عن منازل ضمن النطاق السعري الذي يناسبك.
تقدم بطلب للحصول على رهن عقاري: أكمل عملية تقديم طلب الرهن العقاري وقدم المستندات المطلوبة.
قم بإنهاء عملية الشراء: سدد الدفعة الأولى، وأغلق القرض، وانتقل إلى منزلك الجديد.
تضمن لك هذه العملية خطوة بخطوة أن تكون مستعداً جيداً لشراء منزل ناجح.