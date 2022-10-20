رسومات عملات إكس إي البيانية: VES إلى HKD

مخطط VES إلى HKD
البوليفار الفنزويلي إلى دولار هونج كونج
1 VES = ٠ HKD
٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٢:٥٣ UTC - ٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٢:٥٣ UTC
VES/HKD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البوليفار الفنزويلي إلى دولار هونج كونج
1 VES = ٠ HKD
٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٢:٥٣ UTC - ٧ أبريل ٢٠٢٥، ٠٢:٥٣ UTC
VES/HKD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VES إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VES. رمز العملة هو Bs.S.More البوليفار الفنزويلي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار هونج كونج هو سعر الصرف للزوج HKD إلى USD. رمز العملة لـ Hong Kong Dollars هو HKD. رمز العملة هو $.More دولار هونج كونج info
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