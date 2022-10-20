رسومات عملات إكس إي البيانية: VEF إلى XAU

مخطط VEF إلى XAU
البوليفار الفنزويلي إلى أوقية ذهب
1 VEF = ٠ XAU
٦ أبريل ٢٠٢٥، ٢٠:٠٥ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ٢٠:٠٥ UTC
VEF/XAU إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البوليفار الفنزويلي إلى أوقية ذهب
1 VEF = ٠ XAU
٦ أبريل ٢٠٢٥، ٢٠:٠٥ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ٢٠:٠٥ UTC
VEF/XAU إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.More البوليفار الفنزويلي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة أوقية ذهب هو سعر الصرف للزوج XAU إلى USD. رمز العملة لـ Gold Ounces هو XAU.More أوقية ذهب info
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