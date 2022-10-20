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رسومات عملات إكس إي البيانية: VEF إلى MUR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط VEF إلى MUR

البوليفار الفنزويلي إلى الروبي الموريشي

1 VEF = ٠ MUR

٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٥٦ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٥٦ UTC
VEF/MUR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

vef

VEF - البوليفار الفنزويلي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.

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mur

MUR - الروبي الموريشي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٩٣٥٦
GBP / EUR١٫١٧٦٣٠
USD / JPY١٤٥٫٩٤٥
GBP / USD١٫٢٨٦٣٥
USD / CHF٠٫٨٦٠٤٢٩
USD / CAD١٫٤٢٤٣٢
EUR / JPY١٥٩٫٦٠٠
AUD / USD٠٫٦٠٢١٨٨

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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