رسومات عملات إكس إي البيانية: VEF إلى MMK

مخطط VEF إلى MMK
البوليفار الفنزويلي إلى الكيات البورمي
1 VEF = ٠ MMK
٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٥٥ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٥٥ UTC
VEF/MMK إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البوليفار الفنزويلي إلى الكيات البورمي
1 VEF = ٠ MMK
٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٥٥ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٥٥ UTC
VEF/MMK إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفار الفنزويلي هو سعر الصرف للزوج VEF إلى USD. رمز العملة لـ Venezuelan Bolívares هو VEF. رمز العملة هو Bs.More البوليفار الفنزويلي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيات البورمي هو سعر الصرف للزوج MMK إلى USD. رمز العملة لـ Burmese Kyats هو MMK. رمز العملة هو K.More الكيات البورمي info
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