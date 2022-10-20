رسومات عملات إكس إي البيانية: SLL إلى CLP

مخطط SLL إلى CLP
الليون السيراليوني إلى البيزو الشيلي
1 SLL = ٠ CLP
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:٥٣ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:٥٣ UTC
SLL/CLP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الليون السيراليوني إلى البيزو الشيلي
1 SLL = ٠ CLP
٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:٥٣ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠٩:٥٣ UTC
SLL/CLP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLL إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLL. رمز العملة هو Le.More الليون السيراليوني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الشيلي هو سعر الصرف للزوج CLP إلى USD. رمز العملة لـ Chilean Pesos هو CLP. رمز العملة هو $.More البيزو الشيلي info
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
, ratings
, ratings
, ratings