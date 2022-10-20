رسومات عملات إكس إي البيانية: SLE إلى HKD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط SLE إلى HKD

الليون السيراليوني إلى دولار هونج كونج

1 SLE = ٠ HKD

٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٤ UTC - ٦ يوليو ٢٠٢٤، ٠١:٤٤ UTC
SLE/HKD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

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معلومات العملات

sle

SLE - الليون السيراليوني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليون السيراليوني هو سعر الصرف للزوج SLE إلى USD. رمز العملة لـ Sierra Leonean Leones هو SLE.

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hkd

HKD - دولار هونج كونج

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار هونج كونج هو سعر الصرف للزوج HKD إلى USD. رمز العملة لـ Hong Kong Dollars هو HKD. رمز العملة هو $.

More دولار هونج كونج info

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٤٧٥
GBP / EUR١٫١٨١٥٢
USD / JPY١٦٠٫٧٠٦
GBP / USD١٫٢٨١٦٦
USD / CHF٠٫٨٩٥٧٩٥
USD / CAD١٫٣٦٤٠١
EUR / JPY١٧٤٫٣٢٧
AUD / USD٠٫٦٧٤٧٥١

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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