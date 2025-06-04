رسومات عملات إكس إي البيانية: SHP إلى PLN

مخطط SHP إلى PLN

جنيه سانت هيليني إلى الزلوتي البولندي

1 SHP = ٠ PLN

٤ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٩:٤٩ UTC - ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٩:٤٩ UTC
SHP/PLN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

More جنيه سانت هيليني info
pln

PLN - الزلوتي البولندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الزلوتي البولندي هو سعر الصرف للزوج PLN إلى USD. رمز العملة لـ Polish Zlotych هو PLN. رمز العملة هو zł.

More الزلوتي البولندي info

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٦٤٤١
GBP / EUR١٫١٥٤٢٤
USD / JPY١٤٨٫٣٣٣
GBP / USD١٫٣٤٤٠١
USD / CHF٠٫٨٠٥٠٨٩
USD / CAD١٫٣٨١٨٩
EUR / JPY١٧٢٫٧٢١
AUD / USD٠٫٦٥١٩٩٩

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

