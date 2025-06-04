رسومات عملات إكس إي البيانية: RON إلى ISK

مخطط RON إلى ISK
الليو الجديد الروماني إلى الكرونا الأيسلندية
1 RON = ٠ ISK
٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٢:٣٤ UTC - ٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٢:٣٤ UTC
RON/ISK إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الليو الجديد الروماني إلى الكرونا الأيسلندية
1 RON = ٠ ISK
٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٢:٣٤ UTC - ٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٢:٣٤ UTC
RON/ISK إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.More الليو الجديد الروماني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا الأيسلندية هو سعر الصرف للزوج ISK إلى USD. رمز العملة لـ Icelandic Kronur هو ISK. رمز العملة هو kr.More الكرونا الأيسلندية info
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