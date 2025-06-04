رسومات عملات إكس إي البيانية: ROL إلى LTL

مخطط ROL إلى LTL
Romanian Leu إلى الليتاس اللتواني
1 ROL = ٠ LTL
٧ يوليو ٢٠٢٥، ٠٣:٣٨ UTC - ٧ يوليو ٢٠٢٥، ٠٣:٣٨ UTC
ROL/LTL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Romanian Leu إلى الليتاس اللتواني
1 ROL = ٠ LTL
٧ يوليو ٢٠٢٥، ٠٣:٣٨ UTC - ٧ يوليو ٢٠٢٥، ٠٣:٣٨ UTC
ROL/LTL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليتاس اللتواني هو سعر الصرف للزوج LTL إلى USD. رمز العملة لـ Lithuanian Litai هو LTL. رمز العملة هو Lt.More الليتاس اللتواني info
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
, ratings
, ratings
, ratings