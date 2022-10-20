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رسومات عملات إكس إي البيانية: QAR إلى MRU

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط QAR إلى MRU

الريال القطري إلى الأوقية الموريتانية

1 QAR = ٠ MRU

٨ مارس ٢٠٢٥، ١٢:٠٣ UTC - ٨ مارس ٢٠٢٥، ١٢:٠٣ UTC
QAR/MRU إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

qar

QAR - الريال القطري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال القطري هو سعر الصرف للزوج QAR إلى USD. رمز العملة لـ Qatari Rials هو QAR. رمز العملة هو ﷼.

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mru

MRU - الأوقية الموريتانية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRU إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRU. رمز العملة هو UM.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٣٤٤
GBP / EUR١٫١٩١٦٥
USD / JPY١٤٧٫٩٩٤
GBP / USD١٫٢٩١٠٨
USD / CHF٠٫٨٨٠٠٥١
USD / CAD١٫٤٣٨٤٣
EUR / JPY١٦٠٫٣٤٢
AUD / USD٠٫٦٣٠٥٦٨

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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