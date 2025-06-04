رسومات عملات إكس إي البيانية: NZD إلى ROL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
مشاهدة عرض التحويل

مخطط NZD إلى ROL

الدولار النيوزيلاندي إلى Romanian Leu

1 NZD = ٠ ROL

٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٠:٤٣ UTC - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٠:٤٣ UTC
NZD/ROL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

nzd

NZD - الدولار النيوزيلاندي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار النيوزيلاندي هو سعر الصرف للزوج NZD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار النيوزيلاندية هو NZD. رمز العملة هو $.

More الدولار النيوزيلاندي info

ROL - Romanian Leu

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Romanian Leu هو سعر الصرف للزوج ROL إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو ROL.

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٦٤٣٤
GBP / EUR١٫١٥١٠٦
USD / JPY١٤٨٫٦٨٦
GBP / USD١٫٣٤٠٢٣
USD / CHF٠٫٨٠٤٢٢٤
USD / CAD١٫٣٨٠٢٨
EUR / JPY١٧٣٫١٢١
AUD / USD٠٫٦٥٢٧٧١

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم