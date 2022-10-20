رسومات عملات إكس إي البيانية: MZN إلى SEK

مخطط MZN إلى SEK
المتكال الموزمبيقي إلى الكرونا السويدية
1 MZN = ٠ SEK
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC
MZN/SEK إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
المتكال الموزمبيقي إلى الكرونا السويدية
1 MZN = ٠ SEK
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٩:٤٠ UTC
MZN/SEK إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة المتكال الموزمبيقي هو سعر الصرف للزوج MZN إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZN. رمز العملة هو MT.More المتكال الموزمبيقي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكرونا السويدية هو سعر الصرف للزوج SEK إلى USD. رمز العملة لـ Swedish Kronor هو SEK. رمز العملة هو kr.More الكرونا السويدية info
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