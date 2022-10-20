رسومات عملات إكس إي البيانية: MXN إلى GHS

مخطط MXN إلى GHS
البيزو المكسيكي إلى السيدي الغاني
1 MXN = ٠ GHS
٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٣:٣٧ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٣:٣٧ UTC
MXN/GHS إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البيزو المكسيكي إلى السيدي الغاني
1 MXN = ٠ GHS
٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٣:٣٧ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ١٣:٣٧ UTC
MXN/GHS إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو المكسيكي هو سعر الصرف للزوج MXN إلى USD. رمز العملة لـ Mexican Pesos هو MXN. رمز العملة هو $.More البيزو المكسيكي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السيدي الغاني هو سعر الصرف للزوج GHS إلى USD. رمز العملة لـ Ghanaian Cedis هو GHS. رمز العملة هو GH₵.More السيدي الغاني info
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