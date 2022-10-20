رسومات عملات إكس إي البيانية: MWK إلى UGX

مخطط MWK إلى UGX
الكواشا المالاوية إلى الشلن الأوغندي
1 MWK = ٠ UGX
٦ أبريل ٢٠٢٥، ٠٨:٣٧ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ٠٨:٣٧ UTC
MWK/UGX إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الكواشا المالاوية إلى الشلن الأوغندي
1 MWK = ٠ UGX
٦ أبريل ٢٠٢٥، ٠٨:٣٧ UTC - ٦ أبريل ٢٠٢٥، ٠٨:٣٧ UTC
MWK/UGX إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكواشا المالاوية هو سعر الصرف للزوج MWK إلى USD. رمز العملة لـ Malawian Kwachas هو MWK. رمز العملة هو MK.More الكواشا المالاوية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الشلن الأوغندي هو سعر الصرف للزوج UGX إلى USD. رمز العملة لـ Ugandan Shillings هو UGX. رمز العملة هو USh.More الشلن الأوغندي info
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