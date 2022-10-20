رسومات عملات إكس إي البيانية: MVR إلى MTL

مخطط MVR إلى MTL
الروفيا المالديفية إلى Maltese Lira
1 MVR = ٠ MTL
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٢٢:٠٧ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٢٢:٠٧ UTC
MVR/MTL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الروفيا المالديفية إلى Maltese Lira
1 MVR = ٠ MTL
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٢٢:٠٧ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٢٢:٠٧ UTC
MVR/MTL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروفيا المالديفية هو سعر الصرف للزوج MVR إلى USD. رمز العملة لـ Maldivian Rufiyaa هو MVR. رمز العملة هو Rf.More الروفيا المالديفية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Maltese Lira هو سعر الصرف للزوج MTL إلى USD. رمز العملة لـ Maltese Liri هو MTL.
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