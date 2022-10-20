رسومات عملات إكس إي البيانية: MUR إلى VAL

مخطط MUR إلى VAL
الروبي الموريشي إلى Vatican City Lira
1 MUR = ٠ VAL
٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٢ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٢ UTC
MUR/VAL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الروبي الموريشي إلى Vatican City Lira
1 MUR = ٠ VAL
٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٢ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٩:٠٢ UTC
MUR/VAL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبي الموريشي هو سعر الصرف للزوج MUR إلى USD. رمز العملة لـ Mauritian Rupees هو MUR. رمز العملة هو ₨.More الروبي الموريشي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.
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