رسومات عملات إكس إي البيانية: MOP إلى SCR

مخطط MOP إلى SCR
الباتاكا الماكاوية إلى الروبية السيشيلية
1 MOP = ٠ SCR
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٥:٤٤ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٥:٤٤ UTC
MOP/SCR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الباتاكا الماكاوية إلى الروبية السيشيلية
1 MOP = ٠ SCR
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٥:٤٤ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٥:٤٤ UTC
MOP/SCR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الباتاكا الماكاوية هو سعر الصرف للزوج MOP إلى USD. رمز العملة لـ Macau Patacas هو MOP. رمز العملة هو MOP$.More الباتاكا الماكاوية info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية السيشيلية هو سعر الصرف للزوج SCR إلى USD. رمز العملة لـ Seychellois Rupees هو SCR. رمز العملة هو ₨.More الروبية السيشيلية info
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