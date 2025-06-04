رسومات عملات إكس إي البيانية: MDL إلى MRO
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط MDL إلى MRO
الليو المولدوفي إلى الأوقية الموريتانية
1 MDL = ٠ MRO
٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٤:٢٣ UTC - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٤:٢٣ UTC
MDL/MRO إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
MDL - الليو المولدوفي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.More الليو المولدوفي info
MRO - الأوقية الموريتانية
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
