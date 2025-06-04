رسومات عملات إكس إي البيانية: LBP إلى EGP
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط LBP إلى EGP
الجنيه اللبناني إلى الجنيه المصري
1 LBP = ٠ EGP
٢ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٥:٤٨ UTC - ٢ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٥:٤٨ UTC
LBP/EGP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
LBP - الجنيه اللبناني
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه اللبناني هو سعر الصرف للزوج LBP إلى USD. رمز العملة لـ Lebanese Pounds هو LBP. رمز العملة هو £.More الجنيه اللبناني info
EGP - الجنيه المصري
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه المصري هو سعر الصرف للزوج EGP إلى USD. رمز العملة لـ Egyptian Pounds هو EGP. رمز العملة هو £.More الجنيه المصري info
