رسومات عملات إكس إي البيانية: KZT إلى NLG

مخطط KZT إلى NLG
التنج الكازاخستاني إلى Dutch Guilder
1 KZT = ٠ NLG
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٧:١٤ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٧:١٤ UTC
KZT/NLG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
التنج الكازاخستاني إلى Dutch Guilder
1 KZT = ٠ NLG
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٧:١٤ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٧:١٤ UTC
KZT/NLG إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة التنج الكازاخستاني هو سعر الصرف للزوج KZT إلى USD. رمز العملة لـ Kazakhstani Tenge هو KZT. رمز العملة هو ₸.More التنج الكازاخستاني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dutch Guilder هو سعر الصرف للزوج NLG إلى USD. رمز العملة لـ Dutch Guilders هو NLG.
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