رسومات عملات إكس إي البيانية: JPY إلى TJS

مخطط JPY إلى TJS

الين الياباني إلى السوموني الطاجيكستاني

1 JPY = ٠ TJS

١ سبتمبر ٢٠٢٥، ٢١:٢١ UTC - ١ سبتمبر ٢٠٢٥، ٢١:٢١ UTC
JPY/TJS إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

jpy

JPY - الين الياباني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.

tjs

TJS - السوموني الطاجيكستاني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة السوموني الطاجيكستاني هو سعر الصرف للزوج TJS إلى USD. رمز العملة لـ Tajikistani Somoni هو TJS. رمز العملة هو SM.

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٧٠٩٦
GBP / EUR١٫١٥٦٧٢
USD / JPY١٤٧٫١٩٤
GBP / USD١٫٣٥٤٤٨
USD / CHF٠٫٨٠٠٥٣٢
USD / CAD١٫٣٧٤٩٣
EUR / JPY١٧٢٫٣٥٩
AUD / USD٠٫٦٥٥١٩٦

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

