رسومات عملات إكس إي البيانية: JOD إلى XEU

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط JOD إلى XEU

الدينار الأردني إلى European Currency Unit

1 JOD = ٠ XEU

٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠١:٠٣ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠١:٠٣ UTC
JOD/XEU إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

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معلومات العملات

jod

JOD - الدينار الأردني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.

More الدينار الأردني info
xeu

XEU - European Currency Unit

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة European Currency Unit هو سعر الصرف للزوج XEU إلى USD. رمز العملة لـ European Currency Units هو XEU.

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٨٦٨٧
GBP / EUR١٫١٩٩٩٤
USD / JPY١٤٩٫٥٢٨
GBP / USD١٫٣٠٤١٨
USD / CHF٠٫٨٦٤٩٢٤
USD / CAD١٫٣٨٠٤٢
EUR / JPY١٦٢٫٥١٧
AUD / USD٠٫٦٧٠٧٣٨

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY؜-٠٫١٠٪؜
CHF١٫٧٥٪؜
EUR٤٫٥٠٪؜
USD٥٫٥٠٪؜
CAD٥٫٠٠٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٥٫٥٠٪؜
GBP٥٫٢٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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