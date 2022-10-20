رسومات عملات إكس إي البيانية: ITL إلى TND

مخطط ITL إلى TND
Italian Lira إلى الدينار التونسي
1 ITL = ٠ TND
٩ مارس ٢٠٢٥، ١٤:٢٩ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ١٤:٢٩ UTC
ITL/TND إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Italian Lira إلى الدينار التونسي
1 ITL = ٠ TND
٩ مارس ٢٠٢٥، ١٤:٢٩ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ١٤:٢٩ UTC
ITL/TND إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Italian Lira هو سعر الصرف للزوج ITL إلى USD. رمز العملة لـ Italian Lire هو ITL.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.More الدينار التونسي info
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