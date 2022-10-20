رسومات عملات إكس إي البيانية: IEP إلى PTE

مخطط IEP إلى PTE
Irish Pound إلى Portuguese Escudo
1 IEP = ٠ PTE
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:١٨ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:١٨ UTC
IEP/PTE إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Irish Pound إلى Portuguese Escudo
1 IEP = ٠ PTE
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:١٨ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:١٨ UTC
IEP/PTE إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Irish Pound هو سعر الصرف للزوج IEP إلى USD. رمز العملة لـ Irish Pounds هو IEP.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Portuguese Escudo هو سعر الصرف للزوج PTE إلى USD. رمز العملة لـ Portuguese Escudos هو PTE.
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