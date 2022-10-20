رسومات عملات إكس إي البيانية: IEP إلى GGP

مخطط IEP إلى GGP
Irish Pound إلى الجنيه الجيرنسي
1 IEP = ٠ GGP
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:١٤ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:١٤ UTC
IEP/GGP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Irish Pound إلى الجنيه الجيرنسي
1 IEP = ٠ GGP
٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:١٤ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٠٩:١٤ UTC
IEP/GGP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Irish Pound هو سعر الصرف للزوج IEP إلى USD. رمز العملة لـ Irish Pounds هو IEP.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.More الجنيه الجيرنسي info
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