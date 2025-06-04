رسومات عملات إكس إي البيانية: GMD إلى ALL
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط GMD إلى ALL
الدالاسي الجامبي إلى الليك الألباني
1 GMD = ٠ ALL
١ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٥:٤٨ UTC - ١ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٥:٤٨ UTC
GMD/ALL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
GMD - الدالاسي الجامبي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدالاسي الجامبي هو سعر الصرف للزوج GMD إلى USD. رمز العملة لـ Gambian Dalasis هو GMD. رمز العملة هو D.
ALL - الليك الألباني
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليك الألباني هو سعر الصرف للزوج ALL إلى USD. رمز العملة لـ Albanian Leke هو ALL. رمز العملة هو L.
