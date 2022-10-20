رسومات عملات إكس إي البيانية: EUR إلى GGP

مخطط EUR إلى GGP
اليورو إلى الجنيه الجيرنسي
1 EUR = ٠ GGP
٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٥:٥٥ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٥:٥٥ UTC
EUR/GGP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
اليورو إلى الجنيه الجيرنسي
1 EUR = ٠ GGP
٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٥:٥٥ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ١٥:٥٥ UTC
EUR/GGP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليورو هو سعر الصرف للزوج EUR إلى USD. رمز العملة لـ عملات يورو هو EUR. رمز العملة هو €.More اليورو info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه الجيرنسي هو سعر الصرف للزوج GGP إلى USD. رمز العملة لـ Guernsey Pounds هو GGP. رمز العملة هو £.More الجنيه الجيرنسي info
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