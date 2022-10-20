رسومات عملات إكس إي البيانية: ETB إلى MRO

مخطط ETB إلى MRO
البير الأثيوبي إلى الأوقية الموريتانية
1 ETB = ٠ MRO
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٤:١٢ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٤:١٢ UTC
ETB/MRO إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البير الأثيوبي إلى الأوقية الموريتانية
1 ETB = ٠ MRO
٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٤:١٢ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٤:١٢ UTC
ETB/MRO إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.More البير الأثيوبي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأوقية الموريتانية هو سعر الصرف للزوج MRO إلى USD. رمز العملة لـ Mauritanian Ouguiyas هو MRO. رمز العملة هو UM.More الأوقية الموريتانية info
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
, ratings
, ratings
, ratings