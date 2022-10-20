رسومات عملات إكس إي البيانية: DOP إلى ESP

مخطط DOP إلى ESP
البيزو الدومينيكي إلى Spanish Peseta
1 DOP = ٠ ESP
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٥:٥١ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٥:٥١ UTC
DOP/ESP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البيزو الدومينيكي إلى Spanish Peseta
1 DOP = ٠ ESP
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٥:٥١ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٥:٥١ UTC
DOP/ESP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.More البيزو الدومينيكي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Spanish Peseta هو سعر الصرف للزوج ESP إلى USD. رمز العملة لـ Spanish Pesetas هو ESP.
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