رسومات عملات إكس إي البيانية: DOP إلى CNY

مخطط DOP إلى CNY
البيزو الدومينيكي إلى اليوان الرينمنبي الصيني
1 DOP = ٠ CNY
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٠:٥٩ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٠:٥٩ UTC
DOP/CNY إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
البيزو الدومينيكي إلى اليوان الرينمنبي الصيني
1 DOP = ٠ CNY
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٠:٥٩ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٠:٥٩ UTC
DOP/CNY إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الدومينيكي هو سعر الصرف للزوج DOP إلى USD. رمز العملة لـ Dominican Pesos هو DOP. رمز العملة هو RD$.More البيزو الدومينيكي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اليوان الرينمنبي الصيني هو سعر الصرف للزوج CNY إلى USD. رمز العملة لـ اليوان الرينمنبي الصيني هو CNY. رمز العملة هو ¥.More اليوان الرينمنبي الصيني info
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