رسومات عملات إكس إي البيانية: DJF إلى CYP

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
مخطط DJF إلى CYP

الفرنك الجيبوتي إلى Cypriot Pound

1 DJF = ٠ CYP

٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ١٥:٠٢ UTC - ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ١٥:٠٢ UTC
DJF/CYP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

djf

DJF - الفرنك الجيبوتي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الجيبوتي هو سعر الصرف للزوج DJF إلى USD. رمز العملة لـ Djiboutian Francs هو DJF. رمز العملة هو Fdj.

More الفرنك الجيبوتي info
cyp

CYP - Cypriot Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.

