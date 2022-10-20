رسومات عملات إكس إي البيانية: CYP إلى GEL

مخطط CYP إلى GEL
Cypriot Pound إلى اللاري الجورجي
1 CYP = ٠ GEL
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٣:٢٢ UTC - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٣:٢٢ UTC
CYP/GEL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Cypriot Pound إلى اللاري الجورجي
1 CYP = ٠ GEL
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٣:٢٢ UTC - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ١٣:٢٢ UTC
CYP/GEL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة اللاري الجورجي هو سعر الصرف للزوج GEL إلى USD. رمز العملة لـ Georgian Lari هو GEL. رمز العملة هو ₾.More اللاري الجورجي info
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