رسومات عملات إكس إي البيانية: CHF إلى MAD

نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
مخطط CHF إلى MAD

الفرنك السويسري إلى الدرهم المغربي

1 CHF = ٠ MAD

٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٠٨:٣٨ UTC - ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٠٨:٣٨ UTC
CHF/MAD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

chf

CHF - الفرنك السويسري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك السويسري هو سعر الصرف للزوج CHF إلى USD. رمز العملة لـ الفرانكات السويسرية هو CHF. رمز العملة هو CHF.

mad

MAD - الدرهم المغربي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم المغربي هو سعر الصرف للزوج MAD إلى USD. رمز العملة لـ Moroccan Dirhams هو MAD. رمز العملة هو MAD.

