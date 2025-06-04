رسومات عملات إكس إي البيانية: CDF إلى CYP
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط CDF إلى CYP
الفرنك الكنغولي إلى Cypriot Pound
1 CDF = ٠ CYP
٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٠٢:٤٢ UTC - ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٠٢:٤٢ UTC
CDF/CYP إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة
معلومات العملات
CDF - الفرنك الكنغولي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الفرنك الكنغولي هو سعر الصرف للزوج CDF إلى USD. رمز العملة لـ Congolese Francs هو CDF. رمز العملة هو FC.More الفرنك الكنغولي info
CYP - Cypriot Pound
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Cypriot Pound هو سعر الصرف للزوج CYP إلى USD. رمز العملة لـ Cypriot Pounds هو CYP.
واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم
إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
رسومات عملات إكس إي البيانية
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.