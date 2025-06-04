رسومات عملات إكس إي البيانية: BOB إلى DOGE
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط BOB إلى DOGE
البوليفيانو البوليفي إلى Dogecoin
1 BOB = ٠ DOGE
٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٠٣:٤٠ UTC - ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٠٣:٤٠ UTC
BOB/DOGE إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
BOB - البوليفيانو البوليفي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.
DOGE - Dogecoin
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Dogecoin هو سعر الصرف للزوج DOGE إلى USD. رمز العملة لـ Dogecoins هو DOGE.
