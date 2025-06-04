رسومات عملات إكس إي البيانية: BOB إلى DEM

مخطط BOB إلى DEM

البوليفيانو البوليفي إلى German Deutsche Mark

1 BOB = ٠ DEM

٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٠٣:٤٠ UTC - ٣١ أغسطس ٢٠٢٥، ٠٣:٤٠ UTC
BOB/DEM إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

bob

BOB - البوليفيانو البوليفي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البوليفيانو البوليفي هو سعر الصرف للزوج BOB إلى USD. رمز العملة لـ Bolivian Bolivianos هو BOB. رمز العملة هو $b.

DEM - German Deutsche Mark

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة German Deutsche Mark هو سعر الصرف للزوج DEM إلى USD. رمز العملة لـ German Deutsche Marks هو DEM.

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٦٨٤١
GBP / EUR١٫١٥٥٩١
USD / JPY١٤٧٫٠٣٤
GBP / USD١٫٣٥٠٥٨
USD / CHF٠٫٨٠٠٥٨٥
USD / CAD١٫٣٧٤٥٣
EUR / JPY١٧١٫٧٩٧
AUD / USD٠٫٦٥٣٨٤٧

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

