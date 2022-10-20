رسومات عملات إكس إي البيانية: BHD إلى HKD

مخطط BHD إلى HKD
الدينار البحريني إلى دولار هونج كونج
1 BHD = ٠ HKD
٥ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:١٦ UTC - ٥ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:١٦ UTC
BHD/HKD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الدينار البحريني إلى دولار هونج كونج
1 BHD = ٠ HKD
٥ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:١٦ UTC - ٥ يوليو ٢٠٢٤، ١٢:١٦ UTC
BHD/HKD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار البحريني هو سعر الصرف للزوج BHD إلى USD. رمز العملة لـ Bahraini Dinars هو BHD. رمز العملة هو .د.ب.More الدينار البحريني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار هونج كونج هو سعر الصرف للزوج HKD إلى USD. رمز العملة لـ Hong Kong Dollars هو HKD. رمز العملة هو $.More دولار هونج كونج info
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
, ratings
, ratings
, ratings