رسومات عملات إكس إي البيانية: BEF إلى MDL

مخطط BEF إلى MDL
Belgian Franc إلى الليو المولدوفي
1 BEF = ٠ MDL
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٦:١٥ UTC - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٦:١٥ UTC
BEF/MDL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Belgian Franc إلى الليو المولدوفي
1 BEF = ٠ MDL
٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٦:١٥ UTC - ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٦:١٥ UTC
BEF/MDL إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو المولدوفي هو سعر الصرف للزوج MDL إلى USD. رمز العملة لـ Moldovan Lei هو MDL. رمز العملة هو lei.More الليو المولدوفي info
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