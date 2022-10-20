رسومات عملات إكس إي البيانية: AZM إلى NGN

مخطط AZM إلى NGN
Azerbaijani Manat إلى النيرة النيجيرية
1 AZM = ٠ NGN
٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ١٥:١٢ UTC - ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ١٥:١٢ UTC
AZM/NGN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Azerbaijani Manat إلى النيرة النيجيرية
1 AZM = ٠ NGN
٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ١٥:١٢ UTC - ٢٦ فبراير ٢٠٢٥، ١٥:١٢ UTC
AZM/NGN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Azerbaijani Manat هو سعر الصرف للزوج AZM إلى USD. رمز العملة لـ Azerbaijani Manats هو AZM.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة النيرة النيجيرية هو سعر الصرف للزوج NGN إلى USD. رمز العملة لـ Nigerian Nairas هو NGN. رمز العملة هو ₦.More النيرة النيجيرية info
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