Hipotekarni kalkulator
Ocenite svoja mesečna hipotekarna plačila in načrtujte nakup nepremičnine v Združenem kraljestvu s hipotekarnim kalkulatorjem Xe. Vnesite vrednost nepremičnine, varščino, rok hipoteke in obrestno mero, da izračunate mesečna plačila.
Kako uporabljati Xe-jev hipotekarni kalkulator
Izberite svojo državo
Izberite državo, v kateri želite kupiti nepremičnino, da dobite natančne izračune hipoteke na podlagi lokalnih obrestnih mer.
Vnesite vrednost nepremičnine
Dodajte vrednost svoje nepremičnine, da bomo lahko izračunali znesek vaše hipoteke in ocenili vaše mesečne obroke.
Dodajte znesek pologa
Vnesite znesek vašega pologa. To določa velikost vaše hipoteke in mesečna plačila.
Izberite rok hipoteke
Izberite trajanje hipoteke, da določite mesečna plačila in skupne obresti, plačane skozi čas.
Vhodna obrestna mera
Vnesite ocenjeno obrestno mero, ki jo pričakujete. To vpliva na skupni znesek obresti, plačanih skozi čas.
Izberite valuto za pošiljanje
Izberite valuto, v kateri želite plačati, da si ogledate pretvorbo mesečnih hipotekarnih obrokov v realnem času.
Stroški, vključeni v stroške hipoteke
Vrednost nepremičnine: To je skupni znesek, ki ga boste plačali za dom. Vrednost nepremičnine neposredno vpliva na višino hipoteke, mesečna plačila hipoteke in skupne stroške. Pri izbiri nepremičnine upoštevajte tudi druge stroške, kot so davek na promet nepremičnin, stroški geodetskih pregledov in pravni stroški, da ostanete v okviru svojega proračuna.
Varščina: Pri nakupu nepremičnine boste morali vnaprej plačati odstotek celotne vrednosti nepremičnine, sicer znan kot varščina. Višji polog zmanjša znesek hipoteke in zniža mesečna plačila, medtem ko manjši polog te stroške poveča.
Obrestna mera: Obrestna mera je odstotek zneska hipoteke, ki vam ga bo posojilodajalec zaračunal za izposojo denarja, kar vpliva na to, koliko mesečno odplačate. Nižja obrestna mera zniža skupne stroške posojila, višja pa jih zviša.
Rok odplačevanja hipoteke: Rok odplačevanja hipoteke je čas, ki bo potreben za odplačilo hipoteke. Izbirate lahko med roki hipoteke med 10 in 40 leti. Krajši rok bo imel višja mesečna plačila, vendar manj plačanih obresti na splošno. Vendar pa daljše obdobje znižuje odplačila hipoteke in povečuje skupne stroške obresti.
MIG: Garancija za hipotekarno zavarovanje (MIG) je zavarovalna polica za zaščito posojilodajalca, ki je potrebna, kadar razmerje med posojilom in vrednostjo posojilojemalca preseže 75 %. MIG-i vam pomagajo pridobiti večje hipoteke z manjšimi depoziti, vendar lahko posojilodajalci zaračunajo vnaprejšnjo provizijo ali zvišajo vašo hipotekarno obrestno mero. To ščiti posojilodajalca s kritjem morebitnih izgub, če ne morete odplačati dolga.
Stroški ureditve: Stroški ureditve so stroški posojilodajalca za sklenitev hipoteke. Lahko znašajo od 0,5 % do 1 % zneska hipoteke. Provizijo lahko plačate vnaprej ali pa jo dodate hipoteki, kar poveča skupne stroške. Primerjajte obrestne mere in stroške ureditve, da dobite najboljšo ponudbo.
Formula za plačilo hipoteke
Ta formula vam pomaga izračunati mesečne obroke hipoteke samo na podlagi zneska hipoteke, obrestne mere in trajanja hipoteke. Ne vključuje dodatnih stroškov, kot so davek na nepremičnine, zavarovanje stavb ali stroški ureditve, ki bi lahko povečali vaše skupne mesečne obroke.
Ročno izračunajte mesečne obroke hipoteke s to formulo:
Tukaj je razčlenitev:
M = Mesečna plačila:
To rešujete. Za začetek zberite podatke o hipoteki. Ti dejavniki bodo določili, koliko boste odplačali vsak mesec.
P = Glavnica:
To je neporavnani znesek hipoteke oziroma skupni znesek, ki ga še dolgujete za hipoteko. Stanje vaše hipoteke neposredno vpliva na vaše mesečne obroke, stroške obresti in lastniški kapital nepremičnine. Z zmanjševanjem stanja boste povečali lastništvo svoje nepremičnine.
r = Mesečna obrestna mera:
Obrestna mera za hipoteko je letna obrestna mera, ki se bo plačevala mesečno skozi vse leto. Če želite izračunati mesečno obrestno mero, letni odstotek delite s številom mesecev v letu. Na primer, če je vaša letna obrestna mera 5 %, bi to izgledalo takole: 0,05/12 = 0,004167.
n = Število odplačil:
To je skupno število mesečnih obrokov, ki jih boste plačevali v času trajanja hipoteke. Če želite izračunati skupni znesek, pomnožite dobo hipoteke v letih z 12. Na primer, če je vaša hipoteka odplačana za 25 let, bi to izgledalo takole: 25 x 12 = 300. To pomeni, da boste v času trajanja hipoteke opravili skupno 300 odplačil.
Pogoste vrste hipotekarnih posojil
Hipoteke so določene glede na strukturo obrestne mere, kot so fiksne ali spremenljive hipoteke, ali glede na način odplačevanja, kot je odplačevanje samo obresti ali plačilo samo obresti. Med pogoste vrste hipotek spadajo hipoteke s fiksno obrestno mero, hipoteke s popustom in hipoteke s sledenjem.
Vrste odplačevanja hipoteke
Vrste odplačevanja hipoteke se nanašajo na različne načine odplačevanja hipotekarnega posojila.
Odplačilna hipoteka: Odplačilna hipoteka je vrsta hipoteke, pri kateri vaši mesečni obroki krijejo tako znesek posojila kot obresti. Ta vrsta hipoteke je namenjena kupcem, ki želijo, da se hipoteka v celoti odplača do konca obdobja.
Hipoteka samo z obrestmi: Hipoteke samo z obrestmi zahtevajo, da vsak mesec plačujete samo obresti, medtem ko znesek hipoteke ostane nespremenjen. Ob koncu hipotekarnega obdobja boste morali odplačati velik enkratni znesek, običajno z uporabo prihrankov, naložb ali prodaje nepremičnine.
Vrste hipotekarnih obresti
Tako se bo obrestna mera uporabila za hipoteko, kar bo vplivalo na to, ali bo obrestna mera ostala enaka ali nihala skozi celotno obdobje.
Hipoteka s fiksno obrestno mero: Pri hipoteki s fiksno obrestno mero obrestna mera ostane enaka določeno obdobje, običajno od 2 do 5 let. Zaradi tega mesečna plačila ostajajo dosledna in predvidljiva. Ko se določeno obdobje izteče, se morate odločiti za refinanciranje, da si zagotovite novo fiksno ponudbo. V nasprotnem primeru se bo hipoteka vrnila na standardno spremenljivo obrestno mero posojilodajalca (SVR), ki je pogosto višja.
Hipoteka s spremenljivo obrestno mero: Hipoteka s spremenljivo obrestno mero je vrsta hipoteke, pri kateri se obrestna mera lahko sčasoma spreminja, kar pomeni, da se lahko mesečna plačila zvišajo ali znižajo. Spremenljive obrestne mere nihajo glede na obrestno mero, ki jo določi posojilodajalec, ali referenčno obrestno mero zunanjega vira, kot je Bank of England.
1. Standardna spremenljiva obrestna mera (SVR)
Standardna spremenljiva obrestna mera (SVR) je vrsta hipoteke s spremenljivo obrestno mero, ki jo bo posojilodajalec samodejno izbral, ko se bo vaša hipoteka s fiksno obrestno mero iztekla. Obrestno mero določi posojilodajalec in pogosto povzroči plačilo višjih obrestnih mer, čeprav se lahko kadar koli zviša ali zniža.
2. Diskontna hipoteka
To je vrsta hipoteke s spremenljivo obrestno mero, ki temelji na diskontirani obrestni meri iz SVR posojilodajalca za določeno obdobje, običajno od 2 do 5 let. Ko popust preneha, se hipoteka vrne na SVR.
3. Sledilna hipoteka
Sledilna hipoteka je druga vrsta hipoteke s spremenljivo obrestno mero, pri kateri obrestna mera sledi osnovni obrestni meri Bank of England plus določen odstotek. Običajno trajajo od 2 do 5 let, obrestne mere pa se zvišujejo ali znižujejo glede na tržne razmere.
Dodatne pristojbine in davki pri nakupu nepremičnine
Stroški geodeta: Preden kupite nepremičnino, boste morda želeli najeti geodeta, ki bo ocenil stanje in vrednost doma. Čeprav je to neobvezno, je priporočljivo, da se izognete morebitnim nepričakovanim stroškom popravila in zagotovite, da je vrednost nepremičnine točna. Pristojbine se lahko razlikujejo glede na vrsto opravljene ankete.
Pravni stroški in stroški prenosa nepremičnine: Pravni stroški se nanašajo na stroške, plačane pooblaščenemu odvetniku za prenos nepremičnine za urejanje pravnih vidikov nakupa nepremičnine. Te pristojbine običajno krijejo iskanje nepremičnin, pripravo pogodb, vpis v zemljiško knjigo in obdelavo prenosa sredstev.
Zavarovanje stavb: Posojilodajalci lahko zahtevajo, da imate zavarovanje stavbe, ki krije škodo na strukturi nepremičnine zaradi požara, poplav, neurij ali drugih naravnih nesreč. Ta zahteva je običajno pogoj za hipoteko, vendar lahko glede na vašo nepremičnino izberete različne ravni kritja in stroškov.
Davek na promet nepremičnin: Davek na promet nepremičnin (SDLT) je enkratno plačilo, ki se plača po zaključku nakupa nepremičnine. Znesek davka, ki ga boste morali plačati, je odvisen od cene vaše nepremičnine in vrste hipoteke. Kupci imajo 30 dni od nakupa nepremičnine za plačilo. Kupci prvega stanovanja morda ne bodo morali plačati SDLT za nepremičnine do določene vrednosti.
Davek na nepremičnine: Davek na nepremičnine je lokalni davek, ki temelji na vrednostnem razredu, v katerem se nahaja vaša nepremičnina. Pomaga financirati odvoz odpadkov, vzdrževanje ulic, lokalno izobraževanje in druge skupnostne storitve. Ta davek lahko plačujete letno ali pa ga razdelite na mesečne obroke, običajno na 10 ali 12 mesecev.
Kako določiti vrednost nepremičnine, ki si jo lahko privoščite
Stroške nepremičnine, ki si jo lahko privoščite, lahko ocenite z uporabo pravila 28/36. Ta smernica predlaga, da se za stanovanjske stroške, kot so hipoteka, zavarovanje stavbe in stroški storitev, nameni največ 28 % vašega bruto mesečnega dohodka . Medtem bi morali vaši skupni mesečni zneski za odplačilo dolgov, vključno z osebnimi posojili, financiranjem avtomobila in kreditnimi karticami, ostati pod 36 % vašega dohodka.
Metoda 28/36
Alex zasluži 6.000 funtov na mesec pred davki. Na podlagi pravila 28 % bi morala njegova hipotekarna odplačila, vključno z zavarovanjem stavb in stroški vzdrževanja, znašati 1.680 funtov. Z 800 funti drugih odplačil dolga njegov skupni dolg znaša 2.480 funtov, kar presega 36-odstotno omejitev. Alex bo moral pred nakupom prilagoditi svoj proračun za nakup stanovanja ali zmanjšati dolg.
Druga pravila o cenovni dostopnosti
Pravilo 28/36 je le en pristop. Posojilodajalci upoštevajo tudi razmerje med dolgom in dohodkom (DTI), ki meri vaš skupni mesečni dolg v primerjavi z vašim dohodkom. Poleg tega dejavniki, kot so vaša kreditna ocena, prihranki na depozitih in redni življenjski stroški, vplivajo na to, koliko si lahko izposodite.
Naslednji koraki po izračunu hipotekarnih obrokov
Ko ocenite odplačila hipoteke, sledite tem korakom, da nadaljujete z nakupom nepremičnine.
1. korak: Primerjajte hipotekarne možnosti, obrestne mere in provizije iz različnih virov, da najdete najboljšo ponudbo za svoje potrebe.
2. korak: Doseči načelni dogovor. To je pogojna odobritev hipoteke s strani posojilodajalca, ki vam da oceno, koliko si lahko izposodite.
3. korak: Začnite iskati dom. Ko najdete dom, oddajte ponudbo prek nepremičninskega posrednika in se s prodajalcem pogajajte za najboljšo ponudbo.
4. korak: Ko je vaša ponudba sprejeta, lahko uradno zaprosite za hipoteko. Posojilodajalec bo preveril vaše finance in uredil cenitev nepremičnine, da se prepriča, da je nepremičnina vredna zneska hipoteke.
5. korak: Najemite prevoznika. Poskrbeli bodo za pravne preglede, preiskave nepremičnin in pogodbe, da se prepričajo, da ni pravnih težav z domom.
6. korak: Zamenjajte pogodbe in plačajte polog. Ko bodo pravna preverjanja opravljena, boste plačali varščino in prodaja postala pravno zavezujoča.
7. korak: Na dan zaključka se preostala sredstva nakažejo in vaš odvetnik vpiše nepremičnino na vaše ime.
Pogosto zastavljena vprašanja - Xe hipotekarni kalkulator Združeno kraljestvo
Kalkulator hipoteke Xe za Združeno kraljestvo je spletno orodje, ki oceni vaše mesečne hipotekarne obroke tako, da vam omogoča vnos vrednosti nepremičnine, pologa, hipotekarnega roka in obrestne mere. Ta kalkulator pomaga kupcem stanovanj v Združenem kraljestvu načrtovati proračun in primerjati različne hipotekarne scenarije.
Na vaša mesečna plačila vplivajo:
Vrednost nepremičnine: Skupni stroški nepremičnine, ki jo želite kupiti.
Polog: Vnaprejšnje gotovinsko plačilo, ki zmanjša znesek, ki si ga morate izposoditi.
Rok hipoteke: Trajanje vaše hipoteke (npr. 15, 25 ali 30 let).
Obrestna mera: Letna obrestna mera (APR), ki se uporablja za vašo hipoteko in vpliva tako na vaša odplačila kot na skupne obresti.
Dodatni stroški: Stroški, kot so davek na promet nepremičnin, stroški geodetskih pregledov in pravni stroški, ki lahko vplivajo na skupne stroške nakupa nepremičnine.
Večji polog zmanjša znesek hipoteke, kar vodi do nižjih mesečnih obrokov in manjšega skupnega plačila obresti v času trajanja. Nasprotno pa manjši polog poveča znesek vašega posojila in lahko povzroči višja odplačila ali dodatne stroške, kot je jamstvo za hipotekarno zavarovanje (MIG).
Hipotekarni kalkulator Xe vam omogoča, da raziščete različne možnosti hipotekarnih posojil v Združenem kraljestvu, vključno z:
Hipoteke s fiksno obrestno mero: Ponujajo fiksno obrestno mero za določeno obdobje, kar zagotavlja stabilna mesečna plačila.
Hipoteke s spremenljivo obrestno mero: Obrestna mera se lahko spreminja glede na tržne razmere, kar lahko sčasoma vpliva na vaša odplačila.
Hipoteke z odplačilom: Pri katerih se glavnica in obresti odplačujeta skozi celotno dobo hipoteke.
Hipoteke samo s plačilom obresti: Pri njih vsak mesec plačujete samo obresti in glavnico odplačate ob koncu obdobja.
Xe uporablja standardno formulo za plačilo hipoteke:
M = P × [r(1 + r)^n] / [(1 + r)^n – 1]
kjer:
M je mesečno plačilo,
P je glavnica (znesek posojila),
r je mesečna obrestna mera (letna obrestna mera deljena z 12) in
n je skupno število odplačil (doba posojila v letih pomnožena z 12).
Ta formula prikazuje, kako spremembe obrestne mere ali roka hipoteke vplivajo na vaše mesečne stroške.
Če želite zmanjšati odplačila, lahko:
Povečajte svoj polog: Višji polog zmanjša potreben znesek posojila.
Odločite se za daljše obdobje hipoteke: To zniža vaše mesečne obroke, čeprav lahko poveča skupne plačane obresti.
Izberite cenejšo nepremičnino: Nižja vrednost nepremičnine pomeni nižjo hipoteko.
Poleg tega lahko iskanje konkurenčnih obrestnih mer pomaga znižati vaše odplačila.
Čeprav se hipotekarni kalkulator Xe osredotoča na vaša mesečna odplačila na podlagi podatkov o vašem posojilu, ne pozabite, da dodatni stroški – kot so davek na promet nepremičnin (SDLT), stroški geodetskih pregledov in pravni stroški – prispevajo k skupnim stroškom nakupa nepremičnine. Upoštevanje teh dejavnikov v vašem proračunu je bistveno za realističen pregled vaših skupnih izdatkov.
Ko prejmete ocenjene zneske odplačil, naslednji koraki vključujejo:
Primerjava posojilodajalcev: Raziščite različne hipotekarne ponudbe, obrestne mere in provizije, da najdete najboljšo ponudbo.
Pridobitev predhodne odobritve: Predložite svoje finančne podatke, da ugotovite, koliko si lahko izposodite.
Iskanje hiše: Iščite nepremičnine v okviru izračunanega proračuna.
Vloga za hipoteko: Postopek vloge pri izbranem posojilodajalcu dokončajte tako, da predložite potrebno dokumentacijo.
Zaključek nakupa: Plačajte polog in zaključite pravni postopek za zavarovanje svojega novega doma.