Stroški, vključeni v stroške hipoteke

Vrednost nepremičnine: To je skupni znesek, ki ga boste plačali za dom. Vrednost nepremičnine neposredno vpliva na višino hipoteke, mesečna plačila hipoteke in skupne stroške. Pri izbiri nepremičnine upoštevajte tudi druge stroške, kot so davek na promet nepremičnin, stroški geodetskih pregledov in pravni stroški, da ostanete v okviru svojega proračuna.

Varščina: Pri nakupu nepremičnine boste morali vnaprej plačati odstotek celotne vrednosti nepremičnine, sicer znan kot varščina. Višji polog zmanjša znesek hipoteke in zniža mesečna plačila, medtem ko manjši polog te stroške poveča.

Obrestna mera: Obrestna mera je odstotek zneska hipoteke, ki vam ga bo posojilodajalec zaračunal za izposojo denarja, kar vpliva na to, koliko mesečno odplačate. Nižja obrestna mera zniža skupne stroške posojila, višja pa jih zviša.



Rok odplačevanja hipoteke: Rok odplačevanja hipoteke je čas, ki bo potreben za odplačilo hipoteke. Izbirate lahko med roki hipoteke med 10 in 40 leti. Krajši rok bo imel višja mesečna plačila, vendar manj plačanih obresti na splošno. Vendar pa daljše obdobje znižuje odplačila hipoteke in povečuje skupne stroške obresti.



MIG: Garancija za hipotekarno zavarovanje (MIG) je zavarovalna polica za zaščito posojilodajalca, ki je potrebna, kadar razmerje med posojilom in vrednostjo posojilojemalca preseže 75 %. MIG-i vam pomagajo pridobiti večje hipoteke z manjšimi depoziti, vendar lahko posojilodajalci zaračunajo vnaprejšnjo provizijo ali zvišajo vašo hipotekarno obrestno mero. To ščiti posojilodajalca s kritjem morebitnih izgub, če ne morete odplačati dolga.



Stroški ureditve: Stroški ureditve so stroški posojilodajalca za sklenitev hipoteke. Lahko znašajo od 0,5 % do 1 % zneska hipoteke. Provizijo lahko plačate vnaprej ali pa jo dodate hipoteki, kar poveča skupne stroške. Primerjajte obrestne mere in stroške ureditve, da dobite najboljšo ponudbo.





Formula za plačilo hipoteke

Ta formula vam pomaga izračunati mesečne obroke hipoteke samo na podlagi zneska hipoteke, obrestne mere in trajanja hipoteke. Ne vključuje dodatnih stroškov, kot so davek na nepremičnine, zavarovanje stavb ali stroški ureditve, ki bi lahko povečali vaše skupne mesečne obroke.



Ročno izračunajte mesečne obroke hipoteke s to formulo:





Tukaj je razčlenitev:



M = Mesečna plačila:

To rešujete. Za začetek zberite podatke o hipoteki. Ti dejavniki bodo določili, koliko boste odplačali vsak mesec.



P = Glavnica:

To je neporavnani znesek hipoteke oziroma skupni znesek, ki ga še dolgujete za hipoteko. Stanje vaše hipoteke neposredno vpliva na vaše mesečne obroke, stroške obresti in lastniški kapital nepremičnine. Z zmanjševanjem stanja boste povečali lastništvo svoje nepremičnine.



r = Mesečna obrestna mera:

Obrestna mera za hipoteko je letna obrestna mera, ki se bo plačevala mesečno skozi vse leto. Če želite izračunati mesečno obrestno mero, letni odstotek delite s številom mesecev v letu. Na primer, če je vaša letna obrestna mera 5 %, bi to izgledalo takole: 0,05/12 = 0,004167.



n = Število odplačil:

To je skupno število mesečnih obrokov, ki jih boste plačevali v času trajanja hipoteke. Če želite izračunati skupni znesek, pomnožite dobo hipoteke v letih z 12. Na primer, če je vaša hipoteka odplačana za 25 let, bi to izgledalo takole: 25 x 12 = 300. To pomeni, da boste v času trajanja hipoteke opravili skupno 300 odplačil.





Pogoste vrste hipotekarnih posojil

Hipoteke so določene glede na strukturo obrestne mere, kot so fiksne ali spremenljive hipoteke, ali glede na način odplačevanja, kot je odplačevanje samo obresti ali plačilo samo obresti. Med pogoste vrste hipotek spadajo hipoteke s fiksno obrestno mero, hipoteke s popustom in hipoteke s sledenjem.

Vrste odplačevanja hipoteke

Vrste odplačevanja hipoteke se nanašajo na različne načine odplačevanja hipotekarnega posojila.

Odplačilna hipoteka: Odplačilna hipoteka je vrsta hipoteke, pri kateri vaši mesečni obroki krijejo tako znesek posojila kot obresti. Ta vrsta hipoteke je namenjena kupcem, ki želijo, da se hipoteka v celoti odplača do konca obdobja.

Hipoteka samo z obrestmi: Hipoteke samo z obrestmi zahtevajo, da vsak mesec plačujete samo obresti, medtem ko znesek hipoteke ostane nespremenjen. Ob koncu hipotekarnega obdobja boste morali odplačati velik enkratni znesek, običajno z uporabo prihrankov, naložb ali prodaje nepremičnine.

Vrste hipotekarnih obresti

Tako se bo obrestna mera uporabila za hipoteko, kar bo vplivalo na to, ali bo obrestna mera ostala enaka ali nihala skozi celotno obdobje.

Hipoteka s fiksno obrestno mero: Pri hipoteki s fiksno obrestno mero obrestna mera ostane enaka določeno obdobje, običajno od 2 do 5 let. Zaradi tega mesečna plačila ostajajo dosledna in predvidljiva. Ko se določeno obdobje izteče, se morate odločiti za refinanciranje, da si zagotovite novo fiksno ponudbo. V nasprotnem primeru se bo hipoteka vrnila na standardno spremenljivo obrestno mero posojilodajalca (SVR), ki je pogosto višja.

Hipoteka s spremenljivo obrestno mero: Hipoteka s spremenljivo obrestno mero je vrsta hipoteke, pri kateri se obrestna mera lahko sčasoma spreminja, kar pomeni, da se lahko mesečna plačila zvišajo ali znižajo. Spremenljive obrestne mere nihajo glede na obrestno mero, ki jo določi posojilodajalec, ali referenčno obrestno mero zunanjega vira, kot je Bank of England.

1. Standardna spremenljiva obrestna mera (SVR)

Standardna spremenljiva obrestna mera (SVR) je vrsta hipoteke s spremenljivo obrestno mero, ki jo bo posojilodajalec samodejno izbral, ko se bo vaša hipoteka s fiksno obrestno mero iztekla. Obrestno mero določi posojilodajalec in pogosto povzroči plačilo višjih obrestnih mer, čeprav se lahko kadar koli zviša ali zniža.

2. Diskontna hipoteka

To je vrsta hipoteke s spremenljivo obrestno mero, ki temelji na diskontirani obrestni meri iz SVR posojilodajalca za določeno obdobje, običajno od 2 do 5 let. Ko popust preneha, se hipoteka vrne na SVR.

3. Sledilna hipoteka

Sledilna hipoteka je druga vrsta hipoteke s spremenljivo obrestno mero, pri kateri obrestna mera sledi osnovni obrestni meri Bank of England plus določen odstotek. Običajno trajajo od 2 do 5 let, obrestne mere pa se zvišujejo ali znižujejo glede na tržne razmere.





Dodatne pristojbine in davki pri nakupu nepremičnine

Stroški geodeta: Preden kupite nepremičnino, boste morda želeli najeti geodeta, ki bo ocenil stanje in vrednost doma. Čeprav je to neobvezno, je priporočljivo, da se izognete morebitnim nepričakovanim stroškom popravila in zagotovite, da je vrednost nepremičnine točna. Pristojbine se lahko razlikujejo glede na vrsto opravljene ankete.



Pravni stroški in stroški prenosa nepremičnine: Pravni stroški se nanašajo na stroške, plačane pooblaščenemu odvetniku za prenos nepremičnine za urejanje pravnih vidikov nakupa nepremičnine. Te pristojbine običajno krijejo iskanje nepremičnin, pripravo pogodb, vpis v zemljiško knjigo in obdelavo prenosa sredstev.



Zavarovanje stavb: Posojilodajalci lahko zahtevajo, da imate zavarovanje stavbe, ki krije škodo na strukturi nepremičnine zaradi požara, poplav, neurij ali drugih naravnih nesreč. Ta zahteva je običajno pogoj za hipoteko, vendar lahko glede na vašo nepremičnino izberete različne ravni kritja in stroškov.



Davek na promet nepremičnin: Davek na promet nepremičnin (SDLT) je enkratno plačilo, ki se plača po zaključku nakupa nepremičnine. Znesek davka, ki ga boste morali plačati, je odvisen od cene vaše nepremičnine in vrste hipoteke. Kupci imajo 30 dni od nakupa nepremičnine za plačilo. Kupci prvega stanovanja morda ne bodo morali plačati SDLT za nepremičnine do določene vrednosti.



Davek na nepremičnine: Davek na nepremičnine je lokalni davek, ki temelji na vrednostnem razredu, v katerem se nahaja vaša nepremičnina. Pomaga financirati odvoz odpadkov, vzdrževanje ulic, lokalno izobraževanje in druge skupnostne storitve. Ta davek lahko plačujete letno ali pa ga razdelite na mesečne obroke, običajno na 10 ali 12 mesecev.